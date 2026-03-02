El parque empresarial de Cee alcanza un 67% de ocupación

La gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, y la alcaldesa, Margot Lamela, presentaron el nuevo tótem informativo instalado en el parque empresarial de Cee, que alcanza ya el 67% de ocupación del suelo disponible.

La iniciativa forma parte de un proyecto de señalización promovido por SEA con el objetivo de mejorar la visibilidad de los parques empresariales y de las empresas instaladas, una iniciativa que se extenderá progresivamente a los trece polígonos industriales que la entidad gestiona en Galicia.

Beatriz Sestayo señaló que «iniciativas como esta reflejan el compromiso del sector público con el desarrollo económico del territorio, a través de actuaciones que generan oportunidades, favorecen la actividad empresarial y contribuyen a crear empleo de calidad».

Cooperación

Asimismo, puso en valor la importancia de la cooperación entre administraciones, destacando que «la colaboración institucional es clave para avanzar en proyectos que fortalecen el tejido productivo local y ayudan a consolidar población en los municipios».

La gerente de SEA reiteró además la plena disposición de la entidad a trabajar junto a los ayuntamientos y las empresas, y quiso reconocer «el esfuerzo, la implicación y la iniciativa del tejido empresarial», al que definió como «un elemento esencial para el crecimiento económico y la dinamización de los parques empresariales».

Unidad institucional y empresarial

En este sentido, destacó de manera expresa la implicación de la alcaldesa de Cee y de los empresarios del polígono en la evolución y consolidación del parque empresarial.

Por su parte, la regidora, Margot Lamela, subrayó la alta ocupación del polígono (67%), lo cual «refleja el buen momento que atraviesa y el resultado del trabajo conjunto», añadió.

Destacó especialmente el papel de SEA en este proceso y agradeció de manera expresa la labor desarrollada por Beatriz Sestayo al frente de la entidad, así como su implicación constante con el municipio y con el tejido empresarial local.

Humanización del Camino

La gerente de SEA anunció además nuevas iniciativas, como la celebración del Foro SEA el próximo 12 de marzo, así como futuras inversiones, entre las que destacó la humanización del Camino a su paso por el polígono, una actuación que contribuirá a mejorar la integración del parque en su entorno.