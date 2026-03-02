Detenido un hombre de 51 años en Lalín por robo con violencia, detención ilegal e incendio en grado de tentativa

El equipo de investigación de la Guardia Civil de Lalín acaba de detener a un varón de 51 años vecino de la localidad, por los presuntos delitos de robo con violencia e intimidación en un domicilio, delito de detención ilegal y otro de incendio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el día 24 de febrero cuando el ahora detenido accede al interior de una vivienda de la localidad de Lalín haciendo uso de una escalera y rompiendo una ventana, en el interior se encontró con el morador, reconociendo este al asaltante. En ese momento el agresor reacciona de manera violenta y agresiva hacia la víctima amenazándolo con unas tijeras y manifestándole que no iba a salir de la vivienda. La víctima intenta refugiarse en una de las habitaciones, aprovechando el agresor para cerrar la misma, asegurándose de que no pudiera salir atando la manilla con un cable.

Derramando fuel

Tras los hechos. La víctima consigue salir y se percata que el varón está derramando la gasolina de la garrafa que utiliza para una herramienta de jardinería y abandona la vivienda. Además, el presunto autor de los hechos, habría sustraído unos 130 euros que tenía el morador encima de la mesa.

Tras la rápida intervención de los agentes del equipo Ebio y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Lalín que se encontraban de servicio en ese momento, con la descripción del presunto autor definida por la víctima localizaron al presunto responsable de los hechos delictivos en la localidad, por lo que se le arrestó. El detenido junto con las diligencias fue entregado en el Tribunal de Sección Civil e Instrucción Plaza Nº 2 de Lalín en funciones de Guardia, el cual decretó su ingreso en prisión.