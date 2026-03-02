Llamamiento de las familias de Teo: sus cinco unitarias se quedan sin alumnos

Las cinco escuelas unitarias en Cacheiras, Casalonga, Raxó, Recesende y Reis que integran el Colegio Rural Agrupado, CRA de Teo, necesita nuevas anotaciones para el próximo curso. Y las precisa ya... porque la matrícula para Infantil y Primaria termina el 20 de marzo.

Así lo trasladaba la ANPA A Cantoñeira, que preside Álvaro Tarela, ante el descenso de alumnado que se viene produciendo en estos últimos años. Concretamente, en los dos últimos cursos las matrículas se redujeron en un 50 %, pasando a ser 64 los alumnos en el presente curso en las 5.

Conscientes de la necesaria conciliación de las familias, la ANPA y el Concello de Teo «están facendo un esforzo por ofertar os servizos de madrugadores e comedor para o próximo curso. De feito, este ano xa contan co servizo de madrugadores en dúas das escolas: Raxó e Reis», apuntaban los progenitores.

El CRA de Teo, a través de sus escuelas unitarias, ofrece escolarización desde 4º de Infantil hasta 2º de Primaria, caracterizándose siempre por una educación en el medio rural, la atención individualizada de cada una de las criaturas, un ambiente familiar y un especial cuidado de la diversidad.

Corazón de la comunidad

Las escuelas rurales representan, a su juicio, «moito máis ca un espazo onde aprender contidos académicos. Son corazón de comunidade, motor de igualdade de oportunidades e exemplo dun modelo educativo máis humano, personalizado e conectado coa contorna». Y en el caso del CRA de Teo, como en otras muchas escuelas del rural gallego, el reducido tamaño de las aulas se convierte en una de sus mayores fortalezas. La baja ratio permite una atención individualizada real, respetando el ritmo de aprendizaje de cada chaval. Asimismo, el profesorado conoce profundamente a su alumnado, lo que favorece vínculos seguros, acompañamiento emocional e intervención temprana.

Otro de los grandes beneficios es el aprendizaje intergeneracional y multinivel. En las aulas del rural conviven diferentes edades, lo que fomenta la cooperación, la responsabilidad y la empatía, además del contacto cercano con la naturaleza y la participación familiar.