Nacionalistas de Padrón, Rois, Teo y Ames exigen un tren de cercanías de calidad tras 15 días sin servicio
El diputado Néstor Rego recuerda que sirve para vertebrar el territorio, y no es posible un corte "do día 6 ata o 23 de febreiro"
Desde Adif aseguran que la decisión temporal fue del operador ante la repercusión de los temporales en el eje atlántico
Concejales del BNG de Padrón, Rois, Teo y Ames arroparon al diputado Néstor Rego en una concentración para defender el tren de cercanías. Y es que como explicaba Eloi Devesa, portavoz del Bloque teense, "queremos que se empreguen a infraestructuras existentes e sobre todo transporte digno de cercanías nas paradas onde non o houbo durante 15 días", en referencia a la reciente ausencia de trenes regionales entre Catoira y Osebe. Rego, a su vez, confirmaba "o corte na vía convencional do día 6 ata o 23 de febreiro". Por su parte, Adif recuerda que la circulación "ya está restablecida" y que fue "una decisión del operador derivada de los temporales".
Así las cosas, reclama "a posta en marcha dun plan de mantemento exhaustivo das infraestruturas ferroviarias e unha revisión periódica de vías e taludes que permita garantir a circulación mesmo en condicións meteorolóxicas adversas", apuntando el diputado que "o que falla non é o tempo, é a falta de investimento e planificación” afirma.
Servizo de proximidade
El Bloque Nacionalista Galego insiste en que esta nueva incidencia "evidencia a necesidade urxente de dotar á Galicia dun verdadeiro servizo de tren de cercanías que vertebre o territorio, conecte as comarcas e ofreza frecuencias suficientes e prezos accesíbeis", añadiendo Rego que "o Goberno do Estado debe cumprir co acordado co BNG porque a Galicia segue sen un servizo de tren de proximidade que permitiría reforzar as conexións entre cidades e vilas, reducir o uso do vehículo privado e avanzar cara a un modelo de mobilidade sustentábel".
Compromiso
Rego demanda, por lo tanto, un compromiso firme del Gobierno "para incrementar os servizos ferroviarios, recuperar e reforzar as frecuencias suprimidas nos últimos anos e establecer un calendario concreto para a implantación do servizo de cercanías" en el país. Lo que incluye a esta, la línea entre Vilagarcía y la capital de Galicia.
