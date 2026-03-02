Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nacionalistas de Padrón, Rois, Teo y Ames exigen un tren de cercanías de calidad tras 15 días sin servicio

El diputado Néstor Rego recuerda que sirve para vertebrar el territorio, y no es posible un corte "do día 6 ata o 23 de febreiro"

Desde Adif aseguran que la decisión temporal fue del operador ante la repercusión de los temporales en el eje atlántico

Simpatizantes y concejales del BNG de Padrón, Teo, Ames y Rois arroparon a Néstor Rego en Osebe

Simpatizantes y concejales del BNG de Padrón, Teo, Ames y Rois arroparon a Néstor Rego en Osebe / ECG

Marcos Manteiga Outeiro

Teo

Concejales del BNG de Padrón, Rois, Teo y Ames arroparon al diputado Néstor Rego en una concentración para defender el tren de cercanías. Y es que como explicaba Eloi Devesa, portavoz del Bloque teense, "queremos que se empreguen a infraestructuras existentes e sobre todo transporte digno de cercanías nas paradas onde non o houbo durante 15 días", en referencia a la reciente ausencia de trenes regionales entre Catoira y Osebe. Rego, a su vez, confirmaba "o corte na vía convencional do día 6 ata o 23 de febreiro". Por su parte, Adif recuerda que la circulación "ya está restablecida" y que fue "una decisión del operador derivada de los temporales".

Así las cosas, reclama "a posta en marcha dun plan de mantemento exhaustivo das infraestruturas ferroviarias e unha revisión periódica de vías e taludes que permita garantir a circulación mesmo en condicións meteorolóxicas adversas", apuntando el diputado que "o que falla non é o tempo, é a falta de investimento e planificación” afirma.

Servizo de proximidade

El Bloque Nacionalista Galego insiste en que esta nueva incidencia "evidencia a necesidade urxente de dotar á Galicia dun verdadeiro servizo de tren de cercanías que vertebre o territorio, conecte as comarcas e ofreza frecuencias suficientes e prezos accesíbeis", añadiendo Rego que "o Goberno do Estado debe cumprir co acordado co BNG porque a Galicia segue sen un servizo de tren de proximidade que permitiría reforzar as conexións entre cidades e vilas, reducir o uso do vehículo privado e avanzar cara a un modelo de mobilidade sustentábel".

Noticias relacionadas

Compromiso

Rego demanda, por lo tanto, un compromiso firme del Gobierno "para incrementar os servizos ferroviarios, recuperar e reforzar as frecuencias suprimidas nos últimos anos e establecer un calendario concreto para a implantación do servizo de cercanías" en el país. Lo que incluye a esta, la línea entre Vilagarcía y la capital de Galicia.

Denuncian que la UE subvenciona 580 veces más la carne que los alimentos vegetales, pese a su impacto climático

Spellcasters Chronicles debuta en Acceso anticipado en Steam y publica su plan por fases

Muere un niño de dos años en Carballo al atragantarse con una gominola

Irán dice que ha derribado un caza F-15 de EE UU y que la aeronave cayó en Kuwait

Fiscalía se querella contra José Tomé tras recibir denuncia contra él por acoso sexual

Estados Unidos alerta de riesgo “alto” de atentados terroristas en Bahréin en plena escalada con Irán

