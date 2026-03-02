CULTURA
Teatro con Salitre volve a Caión con tres obras no mes de marzo
O ciclo combina creación contemporánea, revisión histórica e comedia
O Concello da Laracha continúa a súa aposta pola promoción cultural e as artes escénicas coa quinta edición do ciclo Teatro con Salitre, unha proposta xa consolidada dentro da programación anual e que volverá converter o centro sociocomunitario de Caión nun punto de encontro para o público xuvenil adulto ao longo do mes de marzo.
Nesta ocasión a programación reúne tres pezas de estilos diversos, combinando creación contemporánea, revisión histórica e comedia co obxectivo de ofrecer unha oferta variada e accesible para a veciñanza.
As obras que compoñen o cartel desta quinta edición son Sol y fuerza, de aAntena Teatro (venres 13); Mala vida e pior morte de Ricardo III, de Produccións Teatrais Excéntricas (día 20); e Un fiambre, unha rosca e un cancán, da Asociación Cultural Faíscas (día 27).
Teatro con Salitre reafirma o compromiso municipal coa descentralización da oferta escénica e co acceso á cultura. A organización conta coa colaboración do programa Dinamiz-ARTj do Instituto para la Transición Justa.
Todas as funcións comezarán ás 21.00 horas e están dirixidas ao público xuvenil e adulto, con entrada libre e gratuíta ata completar o aforo.
