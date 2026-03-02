INFRAESTRUTURAS
A Xunta construirá unha glorieta na AC-418, en Malpica, con 330.000 € de investimento
Reformará a intersección coas rúas Ventorrillo e Canido e o acceso ao colexio
O Consello da Xunta aprobou o proxecto de trazado para a construción dunha glorieta na estrada autonómica AC-418, ao paso polo núcleo de Malpica de Bergantiños.
Trátase de executar unha actuación de mellora da seguridade viaria e a funcionalidade desta vía de titularidade da Xunta, cun orzamento de licitación por un importe de máis de 275.000 euros, que suporá un investimento autonómico total de máis de 330.000 euros.
A Xunta propón intervir na contorna dos puntos quilométricos 15+390-15+530, zona especialmente sensible ao ser unha intersección que dá acceso ao colexio público Milladoiro e ao centro cívico da localidade.
Na entrada ao núcleo de Malpica, a urbanización das marxes da AC-418 vaise densificando progresivamente, converxendo edificios de vivendas e equipamentos nunha recta de 200 metros de lonxitude, que ten unha forte pendente lonxitudinal descendente.
Excesos de velocidade
Os vehículos proceden dunha estrada con características interurbanas e existe un trazado recto nese treito, polo que se poden producir excesos de velocidade, a pesar de ser unha vía limitada a 50 km/h. Para resolver esta situación, o proxecto consistirá na reforma da intersección da rúa Ventorrillo coa rúa Canido e o acceso ao CEIP Milladoiro.
A glorieta disporá dunha circunferencia de raio de 14 metros no anel exterior da calzada e 8 metros de diámetro no anel interior, que será de formigón cunha pequena zona verde interior. Nos treitos de acceso e saída da glorieta da AC-418 prevese a realización de adaptacións pola súa implantación.
Beirarrúas
Na intervención tamén se reporán as beirarrúas cun ancho próximo aos 3 metros e pavimento de louseta, o que dará continuidade aos itinerarios peonís existentes. Tamén, froito das achegas presentadas ao proxecto inicial, engádese unha análise do cumprimento da normativa de accesibilidade, a reposición da paraxe de autobús existente, previa á entrada á glorieta, a inclusión do pavimento podotáctil nos pasos de peóns dimensionados no proxecto e complementarase a iluminación na contorna.
A pavimentación da calzada será en aglomerado en quente naquelas superficies que antes da obra non contaban con pavimento. Ademais, acondicionarase a drenaxe á nova configuración da glorieta e rematarase a obra con sinalización horizontal e vertical.
A aprobación definitiva deste proxecto por parte do Executivo autonómico comporta tamén a declaración de utilidade pública, pola que se dispón a urxente ocupación dos dous predios necesarios para executar esta intervención.
