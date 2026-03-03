Encontro creativo en Carballo entre ritmos de música galega tradicional e flamenco contemporáneo
Oito creadores e creadoras participan nunha residencia artística para repensar os seus proxectos e lanzalos de xeito profesional
O establecemento Espazo Nature de Razo (Carballo) acolle a residencia creativa Interritmos Raíces Vivas, promovida por dez Grupos de Desenvolvemento Rural e as fundacións Paideia e Paco de Lucía.
Trátase dun espazo de encontro, investigación e profesionalización para artistas emerxentes que dialogan entre a música tradicional galega e o flamenco contemporáneo. As creadoras e creadores comparten procesos, coñecemento e ferramentas para fortalecer a súa identidade artística, repensar o seu camiño creativo e proxectar o seu traballo de xeito profesional.
Os oito proxectos seleccionados son: Dentro (O Grove); Lula Mora (Cambados); Yas Deluaces (Mazaricos); Enrique Ramil (Ferrol); BELISH (Santiago); Lidia India (Ferrol); Meiga-i (Vigo); e Faíscas (Fornelos de Montes).
O luns traballaron na construción da súa identidade e da súa marca persoal, e o martes, coa actriz e docente Mariana Carballal, na identidade de marca aplicada ao ámbito artístico. Tamén participaron nun taller de estilo e imaxe impartido por Lara Caeiro, e nunha conversa ao redor da tradición, a vangarda e a identidade artística.
Este mércores, coa bailaora Mónika Bellido, explorarán o corpo, o xesto e a presenza escénica.
A residencia concluirá o xoves cunha sesión dedicada ás pautas para a construción do discurso de presentación dos artistas.
