HISTORIAS
Marcos Rodríguez: «Vou pola rúa encadrando coa mirada»
El fotógrafo carballés logra uno de los hitos más sólidos de su trayectoria: segundo reconocimiento a la Calidad Fotográfica.
Aspira al título de Maestro Prisma y a más premios en Portugal
Afincado en Cee, pero natural de Carballo, el fotógrafo Marcos Rodríguez sigue cosechando premios. Acaba de ser distinguido por segunda vez con el reconocimiento a la Calidad Fotográfica en el marco de las Calificaciones 2026 de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía (FEPFI).
Esta distinción se concede a aquellos autores que durante tres calificaciones consecutivas o cinco alternas han mantenido obras en la Colección de Honor. En esta edición ocho de sus fotografías obtuvieron Mérito y tres de ellas fueron seleccionadas para formar parte de dicha colección. En total, 11 méritos en una sola convocatoria, aunque solo se pueden computar un máximo de 8 por año.
«É un recoñecemento á constancia», afirma Marcos Rodríguez, quien valora mucho esta distinción «porque non é un premio illado por unha fotografía, senón a unha traxectoria».
Detrás hay un gran trabajo y un proceso de aprendizaje continuo. «É algo que se logra a base de ver moitas fotografías, visitar exposicións e seleccionar cada disparo», afirma. «É como unha enfermidade; non descanso, vou camiñando pola rúa e vou encadrando, e por iso sempre digo que fago máis fotos coa mirada que coa cámara», añade Marcos.
De las tres fotos seleccionadas para la Colección de Honor de la FEPFI, dos son paisajes de Carnota y la tercera una boda. Asegura que Costa da Morte es «sen dúbida» un escenario privilegiado para la fotografía, aunque su objetivo llega más allá y entre las 11 fotos meritadas «hai tamén imaxes tomadas en viaxes que fixen a Costa de Marfil e Sicilia», dice.
Tras haber alcanzado las distinciones de Fotógrafo Distinguido, Maestro Fotógrafo y Maestro Fotógrafo Instructor, además de haber sido reconocido como Especialista en distintas disciplinas, Marcos Rodríguez aspira ahora a la consecución del título de Maestro Fotógrafo Prisma.
Se trata de una distinción de nueva creación por parte de la FEPFI que distinguirá, a partir de este año, a quienes consigan 15 Méritos. «É un aliciente novo para seguir loitando», afirma el fotógrafo carballés, que ya tiene 8 y espera conseguir otros 7 en 2027.
Mestre Internacional
Además, la próxima semana participará en el Certame de Cualificaçoes de la APP Imagem, de Portugal, donde ya ostenta los títulos de Fotógrafo Distinguido y Mestre Fotógrafo Internacional.
Desde la FEPFI aseguran que con estos resultados Marcos Rodríguez «reafirma una trayectoria de proyección europea, respaldada por una presencia constante en los principales certámenes internacionales». Y es que en su palmarés destacan también la medalla de plata en la World Photographic Cup, celebrada en Montpellier (Francia) y tres Cámaras de Oro a Mejor Fotógrafo Europeo del Año, obtenidas en Sicilia, Irlanda y Austria, «situándose entre los más reconocidos del panorama fotográfico contemporáneo», subrayan desde la FEPFI.
