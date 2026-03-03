Muere José Antonio Caamaño, padre de Champi Muros y protagonista de su primer vídeo viral: "Era mi mayor fan"

"Fue todo repentino". Con estas palabras, el humorista y creador de contenidos Santiago Caamaño, conocido como Champi Muros, compartía la triste noticia del fallecimiento repentino de su padre, José Antonio Caamaño, a los 63 años de edad en la mañana de este pasado lunes en Muros.

En un vídeo compartido en redes sociales, el influencer ha explicado que todavía están pendientes de la autopsia y que "lo despediremos el miércoles". Un vídeo a modo homenaje hacia su progenitor, el cual "era mi mayor fan. Vi su Facebook ahora, compartió todos mis vídeos", reconocía Champi Muros.

"Él no sabe que mi primer vídeo viral fue con él", confesaba el creador de contenidos en alusión al famoso vídeo del toque, que ya "va a por el millón papá, como tu querías".

La muerte de forma repentina ha causado gran conmoción en la familia y en Muros, en donde José Antonio -apodado como 'Berberecho' durante sus años como jugador del CD Muros-, era muy conocido.

"Hoxe é un día moi triste para todos nós. Marcha unha persoa moi querida, desas que sempre estaban, que sempre sumaban e que deixan pegada para sempre no corazón do pobo e do club", han lamentado desde el CD Muros, a través de un comunicado vía redes sociales.

"Hoy lloramos nosotros por ti, pero aquí tienes el pequeño homenaje que te brinda toda mi comunidad. Te queremos, Papá", ha finalizado Champi Muros.