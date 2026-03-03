Premian a tres docentes de Zas por fomentar las competencias digitales entre el alumnado

Tres profesores de Zas (Lorena Cerdeiro Núñez, Fina Paulos Lareo y Óscar Manuel Rey Calo) recogieron en Madrid los Premios nacionales a experiencias educativas que fomentan la competencia digital del alumnado, convocados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En la modalidad individual, Lorena Cerdeiro (del CPI de Zas) obtuvo el primer premio con el proyecto Clics seguros en Zas, con el que sensibiliza el alumnado de ESO sobre los riesgos en la Red, la brecha digital y el uso seguro y responsable de los dispositivos, abordando uno de los retos más relevantes de la sociedad digital actual.

En la modalidad colectiva, Fina Paulos y Óscar Manuel Rey (del IES Maximino Romero de Lema) alcanzaron el galardón con una propuesta pedagógica que exporta un recurso educativo abierto sobre el río Miño. El trabajo apuesta por la gamificación, la Inteligencia Artificial, la realidad aumentada y el aprendizaje colaborativo para acercar las nuevas tecnologías al contorno rural.

En el acto de entrega, los docentes premiados destacaron que «desde centros rurales como los de Zas podemos liderar la vanguardia educativa, apostando por redes colaborativas, conocimiento compartido y metodologías como el aprendizaje por proyectos u orientada al servicio social con el alumnado en el centro».

Asimismo, los tres docentes de Zas premiados mantienen su compromiso de seguir impulsando experiencias educativas que fusionen tecnología, creatividad y vínculo territorial.