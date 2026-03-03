Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abonan en junio la compra del 70% de los terrenos para la mina de Touro-O Pino

La opción de adquisición se firmó hace tres años con 26 propietarios

Todavía está pendiente de abonar el 90 por ciento del importe fijado

Una imagen de los terrenos destinados para la mina de Cobre San Rafael en Touro-o Pino / Miguel Riopa

Marcos Manteiga Outeiro

Touro

Cobre San Rafael da un paso «decisivo para el desarrollo de su proyecto de producción de cobre sostenible» 100 % gallego en la mina de Touro-O Pino, al llevar a término las opciones de compra de los terrenos acordadas con 26 propietarios locales hace tres años. Así, prevé alcanzar el 70% del espacio físico que necesita.

Tras cumplirse el plazo de vigencia de esos acuerdos firmados, se comienza a formalizar ante notario la adquisición definitiva de las fincas, con precios de compra superiores al valor de mercado. En estas operaciones se abona el 90 % restante del valor acordado, completando así el 10 % que ya había sido adelantado a los propietarios en la firma.

Consolidación

Este «hito», que consolida la disponibilidad de los terrenos para el futuro complejo, se lleva a cabo de manera progresiva y acompasada a las fechas de caducidad de los contratos originales. La primera tanda de firmas contempla la ejecución de 26 contratos de compraventa, que corresponden a 62 nuevas parcelas situadas en Touro y O Pino. La compañía estima que la formalización acabará en junio.

