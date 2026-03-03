Abonan en junio la compra del 70% de los terrenos para la mina de Touro-O Pino

Cobre San Rafael da un paso «decisivo para el desarrollo de su proyecto de producción de cobre sostenible» 100 % gallego en la mina de Touro-O Pino, al llevar a término las opciones de compra de los terrenos acordadas con 26 propietarios locales hace tres años. Así, prevé alcanzar el 70% del espacio físico que necesita.

Tras cumplirse el plazo de vigencia de esos acuerdos firmados, se comienza a formalizar ante notario la adquisición definitiva de las fincas, con precios de compra superiores al valor de mercado. En estas operaciones se abona el 90 % restante del valor acordado, completando así el 10 % que ya había sido adelantado a los propietarios en la firma.

Consolidación

Este «hito», que consolida la disponibilidad de los terrenos para el futuro complejo, se lleva a cabo de manera progresiva y acompasada a las fechas de caducidad de los contratos originales. La primera tanda de firmas contempla la ejecución de 26 contratos de compraventa, que corresponden a 62 nuevas parcelas situadas en Touro y O Pino. La compañía estima que la formalización acabará en junio.