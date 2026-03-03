Abonan en junio la compra del 70% de los terrenos para la mina de Touro-O Pino
La opción de adquisición se firmó hace tres años con 26 propietarios
Todavía está pendiente de abonar el 90 por ciento del importe fijado
Cobre San Rafael da un paso «decisivo para el desarrollo de su proyecto de producción de cobre sostenible» 100 % gallego en la mina de Touro-O Pino, al llevar a término las opciones de compra de los terrenos acordadas con 26 propietarios locales hace tres años. Así, prevé alcanzar el 70% del espacio físico que necesita.
Tras cumplirse el plazo de vigencia de esos acuerdos firmados, se comienza a formalizar ante notario la adquisición definitiva de las fincas, con precios de compra superiores al valor de mercado. En estas operaciones se abona el 90 % restante del valor acordado, completando así el 10 % que ya había sido adelantado a los propietarios en la firma.
Consolidación
Este «hito», que consolida la disponibilidad de los terrenos para el futuro complejo, se lleva a cabo de manera progresiva y acompasada a las fechas de caducidad de los contratos originales. La primera tanda de firmas contempla la ejecución de 26 contratos de compraventa, que corresponden a 62 nuevas parcelas situadas en Touro y O Pino. La compañía estima que la formalización acabará en junio.
