Cunetas, pavimentación y firme: así serán las obras de mejora vial que la Diputación hará en A Laracha y Ordes
Destinan 461.412 euros en Laracha a la DP-2404 que conecta el municipio con A Silva por Golmar
Otros 229.275 € se emplearán en la mejora del firme de la DP-2405 entre Cerceda y Mesón do Vento
La Diputación coruñesa acaba de adjudicar dos nuevas obras de mejora de la seguridad vial en la red provincial por 690.688 €, que se ejecutarán en las carreteras DP-2404 a su paso por A Laracha y DP-2405 en el término municipal de Ordes.
En Laracha, la actuación en la vía que conecta el municipio con A Silva (Cerceda) por Golmar cuenta con un presupuesto de 461.412,84 euros y da continuidad a fases anteriores ya ejecutadas. Las obras, con un plazo de cinco meses, incluyen limpieza de cunetas, fresado y nueva pavimentación, completando la mejora integral de un itinerario local clave.
Hasta O Mesón
Además, la Diputación coruñesa adjudicó por 229.275 € la mejora del firme de la DP-2405 entre Cerceda y Mesón do Vento, centrada en un tramo de un kilómetro. Según la Administración, «igual que na obra da Laracha, o prazo de execución estimado é de cinco meses e contempla o estendido dunha nova capa de rodaxe»
