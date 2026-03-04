Vecinos de Quistiláns denuncian nuevos robos en dos de sus casas y reclaman más vigilancia policial en Ames

Vecinos de la aldea de Quistiláns (Bugallido, Ames) llegaron a su domicilio en el arranque de esta semana "e levaron un disgusto dos grandes: toda a casa revolta e notaron a falta de todo o que podía ter valor, e parece ser que xa son varias as casas que foron asaltadas nos últimos meses", aporta uno de los lugareños, asegurando que esa misma jornada también entraron en el inmueble de al lado.

Los residentes, algunos de los cuales reclaman más vigilancia policial, trasladan que "nestas situacións saltan a cabeza pensamentos tales como, por que nos últimos anos os ladróns proliferan por e en tódolos estamentos ou capas sociais, xa que nunca tivemos tanta xente traballando para coidarnos tales coma, policías, garda civiles, exército, miles de políticos e un sistema de control exhaustivo dende Facenda. ¡Que temos que mellorar é evidente!", aportaba la misma fuente.

Además, no han faltado reflexiones acerca del entramado legal que, a su juicio, solo sirve "para os que se portan mal sexan os máis beneficiados", lamentan.

Más sustracciones en la comarca

En los últimos meses fueron varios los domicilios de Ames asaltados, vinculándose en un principio a la Banda del Volvo. Así, según datos aportados por la Policía Local amesana a principios de año, hasta esas fechas se habían denunciado cinco robos en viviendas situadas en el término municipal y la Guardia Civil llegó a detener a dos personas. Sin embargo, la citada banda o una similar, a la que se atribuye esta ola de robos, ha seguido actuando en otros puntos del área metropolitana, generando una enorme inquietud en las zonas rurales pese a los sucesivos avisos de detenciones.

Grupos de aviso

Entre ellas, la parroquia amesana de Biduído, donde muchos residentes han recurrido al grupo de Whatsapp de una asociación vecinal para mantenerse informados sobre las viviendas robadas, comunicar cualquier movimiento sospechoso en la zona y dar a conocer las medidas de precaución aconsejadas por la Guardia Civil a los propietarios afectados. El oro y las joyas son las preferencias de estos cacos, y también se han detectado asaltos en Trazo, Lalín o Silleda, Teo, Vedra y Boqueixón