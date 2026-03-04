Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Casa das Peritas, de Fisterra, leva a Madrid obras de cinco artistas galegos

Será a única galería de Galicia na Hybrid Art Fair 2026

Obra 'Lampón', de María Magán.

Obra 'Lampón', de María Magán. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

Casa das Peritas, de Mallas (Fisterra), será a única galería de arte galega na edición 2026 de Hybrid Art Fair, que terá lugar en Madrid do 5 ao 8 de marzo, coincidindo coa Semana das Artes.

A galería fisterrá participa coa proposta curatorial Xogo, un proxecto que reúne obra de María Magán, Vera Vizzi, Inés Silvalde, Óscar Aldonza Torres e Natasha Lelenco.

Serie URthe1 The Two Ones, de Natasha Lelenco.

Serie URthe1 'The Two Ones', de Natasha Lelenco. / NatashaLelenco

Hybrid Art Fair é unha das feiras independentes máis dinámicas do panorama estatal, caracterizada polo seu formato en habitacións de hotel e por unha aposta decidida por proxectos comisariados e innovadores.

Serie 'Huele a quemado Me compras...', de Inés Silvalde.

Serie 'Huele a quemado. Me compras...', de Inés Silvalde. / Cedida

O proxecto presentado por Casa das Peritas propón unha reflexión sobre o xogo como estrutura que organiza o sistema social contemporáneo.

A exposición aborda distintas dimensións do fenómeno: a construción modular e provisional (María Magán), a lóxica binaria e emocional do sistema (Vera Vizzi), a interiorización temperá do desexo (Inés Silvalde), a dimensión biolóxica e instintiva que precede á norma (Óscar Aldonza) e a identidade como acumulación e competencia na serie URthe1 de Natasha Lelenco.

'Smile machine', de Vera Vizzi.

'Smile machine', de Vera Vizzi. / Cedida

A participación na feira supón un novo paso na proxección da Casa das Peritas, unha galería independente impulsada por Tomás Lijó e Natasha Lelenco que desenvolve un programa expositivo centrado na organización eventual de accións artísticas na aldea de Mallas (Fisterra), na creación contemporánea e na construción de redes entre Galicia e o contexto internacional, no que opera de xeito permanente en plataformas do mercado da arte contemporánea.

'Extravagante', de Óscar Aldonza Torres.

'Extravagante', de Óscar Aldonza Torres. / Cedida

"A presenza en Hybrid Art Fair reforza a visibilidade da escena galega nun contexto profesional que reúne galerías, comisarios, coleccionistas e prensa especializada de ámbito nacional e internacional", afirman Lijó e Lelenco.

Exposición en Semana Santa

A Casa das Peritas está traballando ademais na próxima exposición, que abrirá as portas na vindeira Semana Santa, entre o sábado 28 de marzo e o domingo 5 de abril, e que intervirá o espazo e a aldea de Mallas co traballo de cerca dunha ducia de artistas.

