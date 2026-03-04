ESPECIE INVASORA
Cen trampas e mil doses de atraínte para combater as velutinas en Cabana
O Concello replica a súa efectiva estratexia tras capturar 6.274 exemplares o pasado ano
O Concello de Cabana de Bergantiños pon en marcha, un ano máis, unha campaña para combater a expansión da avespa velutina. O goberno municipal pretende frear o avance dunha especie invasora altamente daniña para os ecosistemas e perigosa para os humanos.
A campaña estenderase durante 13 semanas, ata o 1 de xuño. Está prevista a entrega de 1.000 doses de atraínte entre os veciños de Cabana, que se poderán unir ao programa apuntándose nas oficinas xerais do Concello. Quen se adhira á campaña terá a obriga de informar cada 15 días da captura de raíñas recollidas.
Ao mesmo tempo, a empresa Plaguiber colocará un cento de trampas en diversos lugares públicos do municipio, tales como colexios, xardíns, igrexas ou o paseo marítimo, entre outros. O pasado luns xa se colocaron 78, e estarán xeolocalizadas a través dunha aplicación móbil.
Coa nova edición, o Concello replica unha estratexia que xa demostrou a súa efectividade. O ano pasado capturáronse 6.274 avespas nos puntos públicos, o que permitiu mitigar o impacto da especie invasora.
Danos na apicultura
Cabe resaltar que a avespa velutina causa cuantiosos danos na apicultura e que o seu ataque supón un grave risco, especialmente para persoas alérxicas ou vulnerables.
En caso de atopar un niño de avespa velutina, a recomendación é afastarse del e dar aviso no teléfono 012.
- Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años
- Las casas más modernas de Santiago, en las revistas de decoración
- El restaurante más popular en redes sociales está en Santiago
- Juan Carlos I regresará a España la próxima semana: Galicia será su destino tras la desclasificación del 23-F
- El empedrado de la rúa de San Pedro mantendrá cerrada la calle durante varios días esta semana
- Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
- Los trabajos de reasfaltado mantienen este lunes cortada la rúa República Arxentina
- Dos directoras de 'casting' de renombre buscan talento joven en Galicia para protagonizar una nueva serie