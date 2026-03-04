Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TURISMO

A CMAT-Costa da Morte impulsa reunións itinerantes para unha maior participación dos concellos

Busca un modelo de gobernanza máis aberto e descentralizado

Reunión da CMAT-Costa da Morte en Cabana de Bergantiños.

Reunión da CMAT-Costa da Morte en Cabana de Bergantiños. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Cabana

A xunta directiva da CMAT-Costa da Morte Asociación de Turismo impulsa un novo modelo de reunións itinerantes co obxectivo de favorecer unha maior participación e implicación dos concellos asociados.

A partir de agora, as reunións mensuais celebraranse de maneira rotatoria nos concellos que non forman parte da xunta directiva. Deste xeito, facilitarase que os socios poidan asistir ás sesións con voz, coñecer de primeira man os asuntos tratados e achegar propostas e reflexións sobre a xestión turística do territorio.

Planificación estratéxica

A primeira reunión celebrouse en Cabana e nela abordáronse tamén cuestións relacionadas coa planificación estratéxica da entidade e coa coordinación das accións previstas para o presente exercicio, dentro da folla de ruta marcada no plan de acción.

Con esta iniciativa, «a CMAT dá un paso máis na súa aposta por un modelo de gobernanza máis aberto, descentralizado e próximo, reforzando a cohesión interna e garantindo que todos os concellos socios teñan a oportunidade de participar activamente máis alá da asemblea xeral ordinaria anual», afirman dende a asociación.

