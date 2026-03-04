8-M
Máis estrelas para o Paseo de Dodro e ruta en Vedra, Touro e Boqueixón
Os dodrenses agradecerán con estrelas ao CIM Terras de Iria, Amipa, Andaina Prosaúde Mental e ao Clube Deportivo o día 6
As boqueixanesas terán tamén ao seu alcance un curso de defensa persoal programado no Forte para a xornada do 14
Chegan á comarca as actividades do 8M, Día Internacional da Muller, que celebrarán en Dodro ampliando o seu paso da fama e en Boqueixón cun curso de defensa persoal feminino, ademais doutras actividades pola efeméride.
Así, desde o Departamento de Servizos Sociais de Dodro e o Centro de Información da Muller Dodro-Padrón centraranse na educación e na visibilización, ao tempo que seguirán a encher o seu Paseo das estrelas de Dodro. Así, o día 6 de marzo lerase o Manifesto Institucional 8M na praza do Concello ás doce do mediodía para, a continuación, ampliar ese Paseo das Estrelas no que este ano homenaxearase ao CIM Terras de Iria, Amipa, Andaina Prosaúde Mental e o Clube Deportivo Dodro, animando a que a veciñanza se sume.
Tres concellos
E xa en Boqueixón, programouse con Vedra e Touro unha nova Andaina Gratuíta 8 M. No Camiño da Igualdade (15 km) e un curso de defensa persoal feminina, con preferencia para as vedresas (10.00 h., ximnasio do Forte, anotacións no tf 981 513 106 ou co formulario: https://forms.gle/DuJECWSaooJMZBDKA). Trátase de dúas actividades gratuítas que terán lugar este domingo, día 8 de marzo, e máis o sábado 14 de marzo, respectivamente.
