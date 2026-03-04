INFRAESTRUTURAS
Máis de 16,6 millóns para ampliar o polígono da Laracha: Sestayo e López informan aos veciños
O Plan Estruturante de Ordenación de Solo atópase en fase de información pública
A xerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, e o alcalde da Laracha, José Manuel López, mantiveron unha reunión cos propietarios das parcelas incluídas no ámbito da ampliación do polígono.
Actualmente está en fase de información pública o Plan Estruturante de Ordenación de Solo Empresarial, que define como se organizará o ámbito e que parcelas están incluídas, e que recolle unha estimación orientativa do custo da actuación e do valor do solo afectado.
Un millón de metros cadrados
A actuación suporá un investimento de 16,63 millóns de euros, e actuarase sobre unha superficie de 338.629 m2, o que permitirá que o polígono supere o millón de metros cadrados.
A ampliación construirase nunha única fase en terreos próximos ao actual parque, entre os lugares da Torre, Samiráns, O Campo da Porta e A Xesteira, e contará con novas infraestruturas e servizos.
Sestayo e López animaron os veciños a revisar a documentación e aproveitar o prazo de alegacións para plantexar cuestións relacionadas coa titularidade, a superficie e os accesos. Poden consultar o catastro e solicitar información á SEA chamando ao 981 575 469.
- Las casas más modernas de Santiago, en las revistas de decoración
- Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
- Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años
- El restaurante más popular en redes sociales está en Santiago
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: "Mi motor de vida es ayudar a los animales"
- Juan Carlos I regresará a España la próxima semana: Galicia será su destino tras la desclasificación del 23-F
- El empedrado de la rúa de San Pedro mantendrá cerrada la calle durante varios días esta semana
- El multifuncional de Milladoiro abre este año con pisos públicos y colegio ya en obras