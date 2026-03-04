El multifuncional de Milladoiro abre este año con pisos públicos y colegio ya en obras

La dotación de infraestructuras para la mayor urbe de Ames, Milladoiro, continúa imparable, con la previsión de acabar este año, según el regidor, el centro multifuncional, al tiempo que continúan las obras del nuevo colegio (en la carretera a Ventín) y posiblemente empiecen a construir las 78 viviendas públicas previstas en Agriños, junto a la piscina. Lo que parece más complicado es que levanten a lo largo de este 2026 los 140 pisos previstos en Galdrachán, ya que no se prevé licitarlos hasta finales de la presente anualidad.

Estado de las obras del multifuncional este martes en Milladoiro / ECG

Así las cosas, y consultando con los residentes y vecinos al respecto de las citadas obras –las que están en marcha y las otras aún en ciernes–, la valoración ha sido positiva, por el hecho de ganar servicios e incluir dotaciones que llevaban décadas pendientes en la localidad. Y, sin embargo, de las seis fuentes consultadas al azar, ni una sola de ellas tenía claro qué era y para qué iba a servir el edificio multifuncional, que se está levantando en el entorno de la iglesia.

A la izquierda, entorno de Galdrachán en Milladoiro donde están previstas 140 viviendas / ECG

Así, una pareja de deportistas trasladaba que les parece «bien» la obra del futuro colegio, «porque aunque ya tenemos a los hijos fuera, seguro que va a ser muy necesario». Sin embargo, y al respecto del multifuncional, no tenían muy clara su «función». Lo mismo le ocurría a una residente que paseaba el perro justo al lado de este gran inmueble que, tras ver rescindido el contrato con Citanias Obras y Servicios S.L., ahora acomete Iglesias Mera por algo más de un millón de euros. «E este ano se vai a rematar e entrará en funcionamento», adelantaba el regidor, aplaudiendo el uso de madera y aluminio de empresas gallegas y del entorno santiagués.

«Que quede bonito»

Otra pareja de mediana edad abogaba porque «por lo menos quede bonito, después de tanto tiempo», por lo que no pudieron más que sonreír cuando conocían el remate previsto este año. Y otra vecina, también ignorando el uso de este inmueble, subrayaba que estará bien «siempre que sea útil para la ciudadanía, y se le pueda sacar provecho». Por último, una visitante en Milladoiro preguntaba directamente qué iba a ser ese edificio (que están cubriendo con chapas de CLT de madera), calificándolo de «positivos» sus usos.

Obras en el futuro colegio de Milladoiro, que prevén abrir en 2027 / ECG

En cuanto al colegio, está previsto que se acabe en marzo de 2027 por importe que ronda los 11,6 millones de euros.

Su utilidad

Tras años de espera y paralizaciones, una buena parte de los vecinos de Milladoiro sigue dándole vueltas a la utilidad del centro multifuncional. Pues la respuesta la tiene su alcalde, el socialista Blas García, quien aclara que este inmueble «estará especialmente dedicado á mocidade e á formación das persoas con difícil acceso ao emprego ou en situación de risco de exclusión», aportaba.

Y es que, a su juicio, para el Concello de Ames, «a formación é unha ferramenta clave para xerar oportunidades e apoiar proxectos de vida», por lo que esta infraestructura reforza o noso compromiso coa mocidade, ofrecendo un espazo moderno e inclusivo para impulsar iniciativas e formación».

Además, la misma fuente avanza que «prevemos comezar esta tarefa de formación no último trimestre deste ano, facendo do centro un investimento do presente que traerá beneficios duradeiros á comunidade».

El edificio, cuyo remate está en manos de Iglesias Mera por alrededor de 1,1 millones de euros, sufrió una rescisión de contrato anterior, pero también coincidió con un alza en los precios de los materiales de construcción que se resolvió eliminando una de sus plantas, para que no se disparase el importe que finalmente financiará el Concello, sin Europa y con un crédito .