Jornadas del rural y cocido para celebrar medio siglo de la asociación barcalesa Afonso Eanes el 14

La Asociación Cultural Afonso Eanes do Cotón, de Negreira y A Baña, celebra este 2026 sus primeros 50 años de vida. Y lo hará el día 14, con una nueva edición de la jornada del rural y un cocido. Previamente, este viernes 6, habrá asamblea general a las 20.00 horas en la casa de la cultura negreiresa.

En cuanto a las actividades abiertas a la participación de socios y público, el 14 de marzo comenzarán la X Xornada do Rural Pousa Antelo, prevista en el Teleclube de Logrosa, en A Chancela.

Con comida

A estas conferencias sobre cuestiones de la vida cultural, económica y social del Val de Barcala y Galicia en general se les sumará la comida de celebración de ese aniversario, que tendrá como marco el restaurante bañense O Arranca.

La asistencia a las jornadas del rural es libre y gratuita, mientras que los interesados en sumarse al cocido podrán reservar plaza (35 euros para los no socios, 30 € para los miembros) hasta este miércoles, día 4, a través del WhatsApp número 627 162 939.