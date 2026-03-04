Jornadas del rural y cocido para celebrar medio siglo de la asociación barcalesa Afonso Eanes el 14
Las conferencias tendrán como marco el Teleclube de Logrosa
La comida se celebrará en el restaurante bañense O Arranca
La Asociación Cultural Afonso Eanes do Cotón, de Negreira y A Baña, celebra este 2026 sus primeros 50 años de vida. Y lo hará el día 14, con una nueva edición de la jornada del rural y un cocido. Previamente, este viernes 6, habrá asamblea general a las 20.00 horas en la casa de la cultura negreiresa.
En cuanto a las actividades abiertas a la participación de socios y público, el 14 de marzo comenzarán la X Xornada do Rural Pousa Antelo, prevista en el Teleclube de Logrosa, en A Chancela.
Con comida
A estas conferencias sobre cuestiones de la vida cultural, económica y social del Val de Barcala y Galicia en general se les sumará la comida de celebración de ese aniversario, que tendrá como marco el restaurante bañense O Arranca.
La asistencia a las jornadas del rural es libre y gratuita, mientras que los interesados en sumarse al cocido podrán reservar plaza (35 euros para los no socios, 30 € para los miembros) hasta este miércoles, día 4, a través del WhatsApp número 627 162 939.
- La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas
- El avión más grande del Ejército del Aire realiza una escala técnica inesperada en Santiago antes de recoger tropas españolas en Estados Unidos
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- La Festa do Queixo de Arzúa cierra una edición multitudinaria con 40.000 asistentes y récord de participación
- Patricia Iglesias gana protagonismo en el PSOE gallego: de independiente a la dirección del partido en dos años
- El restaurante más popular en redes sociales está en Santiago
- Profesores de la USC amplían su experiencia en el extranjero: «Vives nunha realidade moi diferente á de Santiago»
- Oportunidad inmobiliaria cerca de Santiago: 4 pisos para estrenar desde 150.000 euros