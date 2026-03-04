El Concello de Ames supera el 9,7 % de empleo tecnológico y rebasa la media gallega y estatal

El Concello de Ames cerró el año 2025 con 991 afiliaciones en el sector tecnológico, de las cuales 134 corresponden a la cinematografía y actividades de vídeo. El empleo tecnológico representa, de este modo, el 9,7 % del trabajo total, prácticamente uno de cada diez empleos del municipio. Este porcentaje supera ampliamente la media de Galicia (5,8 %), la de la provincia de A Coruña (5,1 %) y también la de Santiago de Compostela (alrededor del 7 %). También lo hace con la media del Estado, un 6,38 % en 2024.

Esta importante subida se corresponde con una tendencia que ya viene en alza desde años atrás, concretamente desde 2019. En seis años, el tejido tecnológico amesano pasó de un 7,1 % a un 9,7 % del total del empleo del municipio. Una subida de 318 empleados, de 606 a 924, que supone un incremento del 52,5 % de las afiliaciones tecnológicas.

En conjunto

En lo que respecta al conjunto del mercado laboral total (empleo tecnológico y no tecnológico), en ese mismo período hubo un crecimiento global de 1.606 afiliados más, lo que a nivel porcentual implica el 18,5 % del empleo de todo el municipio. Según el regidor, “estes datos confirman que Ames está á cabeza en Galicia no ámbito tecnolóxico”, afirmó el alcalde, Blas García. “O noso Concello conta cun tecido empresarial innovador que xera emprego de alta cualificación e fai de Ames un lugar atractivo para empresas e profesionais especializados”.

“O forte incremento do emprego tecnolóxico reflicte o traballo de todos: empresas, emprendedores e políticas municipais de apoio á innovación”, añadía. “Seguiremos apostando por proxectos que fomenten o talento local e a colaboración empresarial. Con iniciativas como o centro de traballo colaborativo da Proa, InnovAmes ou o Ames AV LAB, buscamos crear unha contorna que impulse a innovación e permita a empresas e profesionais seguir crecendo no noso concello”, concluyó García.

Tejido fuerte

Hay que recordar que el Concello de Ames cuenta con un fuerte tejido empresarial en los sectores tecnológicos y audiovisual. En el parque empresarial de O Milladoiro, así como en la localidad de Bertamiráns, están asentadas una amplia variedad de empresas que son punteras a nivel nacional e internacional en sus respectivos sectores. Todas ellas tienen un nexo común, que es la apuesta por la innovación y la tecnología.

Además, cabe destacar la "aposta" del Concello de Ames por la tecnología y la innovación con la puesta en marcha en el año 2021 del Espazo colaborativo A Proa, que está situado en el parque empresarial de O Milladoiro. Se trata de un espacio de trabajo colaborativo que tiene como objetivo ampliar los servicios de apoyo a iniciativas emprendedoras, proyectos empresariales o iniciativas de autoempleo. La instalación está pensada para que personas autónomas y emprendedoras compartan espacios, fomentando la economía social y colaborativa y el espíritu de comunidad. Por otra parte, el Concello de Ames cuenta con iniciativas como la jornada de innovación InnovAmes, que pone en contacto a los alumnos locales con las empresas punteras.