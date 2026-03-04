Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FESTIVAL

En Tol Sarmiento, con máis de 150 millóns de reproducións en plataformas, únese ao Asalto ao Castelo de Vimianzo

Presentará o seu álbum 'Konkista' tralo paso polo programa 'La Revuelta' de TVE

En Tol Sarmiento (ETS) actuará no Asalto ao Castelo de Vimianzo.

En Tol Sarmiento (ETS) actuará no Asalto ao Castelo de Vimianzo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O Asalto ao Castelo de Vimianzo suma ao cartel músical En Tol Sarmiento (ETS), a banda en euskera máis escoitada da actualidade.

Despois de celebrar o seu 20 aniversario reunindo a 45.000 persoas en tres concertos consecutivos no BEC de Barakaldo, o grupo de Yécora (Rioja Alavesa) aterra en Vimianzo para presentar o seu oitavo álbum, Konkista, no que fusiona o ska-rock das súas orixes con sons pop de vangarda. Acumula máis de 150 millóns de reproducións en plataformas dixitais.

A súa participación en La Revuelta de TVE de David Broncano esta mesma semana "serviu para que o gran público estatal descubrise o carisma de Iñigo Etxezarreta e a enerxía dunha banda que, antes de chegar ao Asalto, pasará por escenarios emblemáticos como o Movistar Arena de Madrid ou o Palau Sant Jordi de Barcelona", subliñan dende a organización do Asalto ao Castelo.

Resistencia e celebración

Coa confirmación de ETS, o 29 Asalto ao Castelo reforza unha proposta artística que xuntará a Dakidarría, Che Sudaka, De Ninghures, Ulex e Yaya DJ.

Dende a organización —composta polas asociacións Cherinkas e Axvalso, xunto ao Concello de Vimianzo— apostan por un festival de dous días, o 3 e o 4 de xullo, onde tanto o venres como o sábado contarán con cabezas de cartel de primeiro nivel.

Accesos e abonos

Como principal novidade nesta edición, será necesario dispor de entrada para acceder ao recinto de concertos tanto o venres como o sábado. Os abonos promocionais para vivir a experiencia completa desta Festa de Interese Turístico de Galicia están dispoñibles con prezo reducido en asaltoaocastelo.gal.

