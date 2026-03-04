FESTIVAL
En Tol Sarmiento, con máis de 150 millóns de reproducións en plataformas, únese ao Asalto ao Castelo de Vimianzo
Presentará o seu álbum 'Konkista' tralo paso polo programa 'La Revuelta' de TVE
O Asalto ao Castelo de Vimianzo suma ao cartel músical En Tol Sarmiento (ETS), a banda en euskera máis escoitada da actualidade.
Despois de celebrar o seu 20 aniversario reunindo a 45.000 persoas en tres concertos consecutivos no BEC de Barakaldo, o grupo de Yécora (Rioja Alavesa) aterra en Vimianzo para presentar o seu oitavo álbum, Konkista, no que fusiona o ska-rock das súas orixes con sons pop de vangarda. Acumula máis de 150 millóns de reproducións en plataformas dixitais.
A súa participación en La Revuelta de TVE de David Broncano esta mesma semana "serviu para que o gran público estatal descubrise o carisma de Iñigo Etxezarreta e a enerxía dunha banda que, antes de chegar ao Asalto, pasará por escenarios emblemáticos como o Movistar Arena de Madrid ou o Palau Sant Jordi de Barcelona", subliñan dende a organización do Asalto ao Castelo.
Resistencia e celebración
Coa confirmación de ETS, o 29 Asalto ao Castelo reforza unha proposta artística que xuntará a Dakidarría, Che Sudaka, De Ninghures, Ulex e Yaya DJ.
Dende a organización —composta polas asociacións Cherinkas e Axvalso, xunto ao Concello de Vimianzo— apostan por un festival de dous días, o 3 e o 4 de xullo, onde tanto o venres como o sábado contarán con cabezas de cartel de primeiro nivel.
Accesos e abonos
Como principal novidade nesta edición, será necesario dispor de entrada para acceder ao recinto de concertos tanto o venres como o sábado. Os abonos promocionais para vivir a experiencia completa desta Festa de Interese Turístico de Galicia están dispoñibles con prezo reducido en asaltoaocastelo.gal.
