Transportes retira el proyecto de la variante oeste de Caldas de Reis

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se reunió este miércoles en Caldas de Reis con el alcalde, Jacobo Pérez, y con vecinos de las parroquias afectadas por el proyecto de la variante oeste, que generó una fuerte contestación social en los últimos meses.

Besteiro les trasladó el resultado de sus gestiones con el Gobierno central: la cancelación del proyecto tal y como estaba configurado. «El Gobierno cancelará el actual proyecto y abrirá una nueva etapa para replantear la solución de movilidad en la zona», dijo.

Según indicó, «esta decisión responde a la necesidad de buscar alternativas que permitan desviar el tráfico de la N-640 alrededor de Caldas sin provocar las afectaciones sociales y territoriales que generaba el trazado inicial».

Besteiro señaló que «ahora se abre un nuevo escenario en el que el Ministerio de Transportes estudiará una reformulación de la circunvalación de la N-640 a su paso por Caldas, con el objetivo de encontrar una solución más idónea para el territorio».

Además, anunció que el PSdeG llevará al Parlamento de Galicia la demanda de recuperar el proyecto de la VG-47, una infraestructura destinada a conectar el puerto de Vilagarcía con la AP-9 «y que permanece paralizada por la Xunta desde hace más de una década».

En su opinión, reactivar este proyecto permitiría mejorar la conexión con el puerto y avanzar en una planificación más ordenada de las infraestructuras de la comarca.

«Hoy demostramos que, cuando se escucha al vecindario y se analizan bien los proyectos, se pueden tomar decisiones más responsables para el territorio», dijo.

Noticias relacionadas

Por su parte, Jacobo Pérez destacó el trabajo realizado por los vecinos y por las plataformas afectadas, subrayando que «fueron meses de reuniones, gestiones y mucho trabajo para explicar que el proyecto, tal y como estaba planteado, no era la mejor solución».