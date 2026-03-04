Espaldarazo de la Xunta a la hípica y al aumento de un 44% del espacio en la Central Agropecuaria silledense

Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, supervisó el pabellón número 5 habilitado para incorporarse a la Central Agropecuaria de Galicia Abanca en el recinto Feira Internacional de Galicia Abanca de Silleda. Así, recordó que desde su puesta en marcha el 10 de febrero, ya puede acoger más reses en los mercados de los martes, incrementando un 44 por ciento las plazas disponibles hasta superar las 2.100.

Tal como aportaba Calvo, esta capacidad máxima que permite la puesta en funcionamiento del nuevo pabellón «dá resposta á maior afluencia nas sesións das semanas posteriores ás que está fixado cos compradores de becerros de recría non celebrar poxas correspondentes a esta categoría», mientras que en una semana ordinaria la mayor capacidad se fijaría en unos 1.950 animales. En esta línea, incidió en que se ofrece solución a las mejoras solicitadas por los compradores, con la ampliación de la superficie para contar con más animales en exposición.

Otros dos

Este nuevo pabellón se suma a los dos que ya se venían empleando para el mercado y permite acoger casi medio millar de animales, con jaulas para albergar 339 becerros carniceiros (destinado a carne) —frente a las 220 plazas anteriores— y para 160 pasteiros (de pastoreo), que también aumentan respecto a las 104 plazas que había. Además, en este caso, gracias a esta ampliación, los becerros pasteiros se separan de los de recría, lo que ayuda a los compradores a valorar.

En funcionamiento

El espacio que lleva funcionando ya estas semanas dispone también de cuatro muelles de carga de diferentes alturas en su exterior, con canalización de ganado a través de mangas y puertas hacia el exterior. Al mismo tiempo, la habilitación del pabellón número 5 para la Central Agropecuaria supone incrementar no solo la capacidad para albergar becerros carniceiros y pasteiros, sino que también se consiguió aumentar las plazas de becerros de recría, que era precisamente una de las peticiones de los compradores.

Por otra parte, el conselleiro también hizo referencia al convenio de colaboración entre el Gobierno gallego y la Fundación Semana Verde para la financiación de los gastos derivados de las obras de reforma de las instalaciones hípicas exteriores en el recinto de la Feira Internacional de Galicia Abanca, por un importe total de 644.120 €. Permitirá formación y competiciones de alto nivel.