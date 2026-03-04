INFRAESTRUTURAS
A Xunta impulsa a primeira fase do polígono de Coristanco, que abranguerá 60.983 m²
O Goberno galego prevé licitar as obras en 2027
A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, avanzou que a Xunta xa iniciou toda a tramitación para comezar canto antes a construción da primeira fase do polígono de Coristanco, que abranguerá unha superficie de 60.983 metros cadrados.
Acompañada do alcalde, Juan Carlos García; a delegada da Xunta, Belén do Campo; e a directora xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial, Margarita Ardao, Lorenzana mantivo un encontro con empresarios do municipio, unha vez que o Consello da Xunta aprobou o 23 de febreiro o Plan estruturante de ordenación do solo empresarial do futuro polígono de Coristanco, que permite agora comezar co procedemento para a expropiación dos terreos.
"Unha débeda histórica"
«Estamos saldando unha débeda histórica con este municipio, que levaba anos agardando poder dispoñer dun polígono industrial propio», afirmou. A previsión é poder licitar as obras en 2027 para comezar coa súa execución canto antes, posto que xa se licitou o contrato de redacción do proxecto de urbanización.
Lorenzana resaltou que aproximadamente a metade de todo o solo industrial que o Goberno galego está tramitando neste momento na provincia da Coruña (case dous millóns de metros cadrados) está na comarca de Bergantiños, «o cal dá unha boa mostra de onde se concentra a maior parte da demanda á que queremos dar resposta», dixo.
En Bergantiños están en tramitación máis dun millón de metros cadrados. Ademais do futuro parque empresarial de Coristanco, os traballos céntranse na ampliación do polígono de Bértoa, en Carballo, que sumará máis de 629.000 metros cadrados e cuxa fase de expropiación se atopa a piques de comezar, e tamén no parque empresarial de Cabana de Bergantiños, en fase de tramitación ambiental e que vai ocupar unha superficie de 267.216 m².
No resto da provincia, a Xunta traballa na ampliación do parque empresarial da Sionlla, en Santiago; na creación do parque empresarial de Santa Comba; e na Fase C do polígono de Morás (Arteixo).
