La N-550 en Ordes y la N-640 en Cuntis: primeras vías en beneficiarse del plan de reparación de carreteras del Gobierno
El operativo estatal para las carreteras de Galicia suma 167 millones de euros, y responde a los daños de temporales
Se incluye asfaltado en 262 kilómetros de vías estatales y movilizará a setenta y cinco máquinas y sesenta camiones
Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, eligió Ordes para anunciar que el Gobierno “despliega un plan histórico” de 167 millones de euros de cara a reparar las carreteras del Estado en Galicia, coincidiendo con el inicio de las obras en la N-550 (también arrancaron en la N-640 a su paso por Cuntis).
Allí supervisó los primeros trabajos de pavimentación junto al alcalde ordense, José Luis Martínez Sanjurjo, y el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, Ángel González del Río. Explicó que el Plan Especial de Reparación y Conservación impulsado por el Ministerio de Transportes responde a los daños causados por los temporales recientes y supone “una respuesta extraordinaria ante una situación extraordinaria”.
El Gobierno añadirá 38 millones de euros a la inversión anual ordinaria de conservación, alcanzando en 2026 una cifra récord de 167 millones de euros para la red estatal en Galicia. Las actuaciones ya comenzaron en la N-550 en Ordes, y también en la N-634 en Barreiros (Lugo), la A-52 en Verín (Ourense) y la N-640 en Cuntis (Pontevedra), extendiéndose progresivamente por toda Galicia.
Doscientos operarios
El plan prevé intervenir en cerca de 2.000 puntos de la red estatal, con asfaltado en 262 kilómetros de carreteras, trabajos sobre 1,2 millones de metros cuadrados y el uso de más de 260.000 toneladas de asfalto, movilizando unos 200 operarios, 75 máquinas y 60 camiones. Según Pedro Blanco, se trata de la mayor inversión anual en conservación viaria de la historia reciente de Galicia, dentro de un esfuerzo que suma 737 millones de euros invertidos en carreteras estatales en Galicia desde 2018.
