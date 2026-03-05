El CEIP xalleiro Barrié contrata una empresa de nutrición tras detectar sobrepeso en uno de cada tres alumnos de Primaria

El CEIP Barrié de la Maza de Santa Comba lleva 12 cursos académicos desarrollando el Proxecto de Vida Activa e Deportiva, coordinado por el actual director César Ramos. Y tras realizar una batería de pruebas DAFIS y mediciones antropométricas este curso al alumnado de Primaria, uno de cada tres chavales presentó sobrepeso. Por ello, se ha contratado una empresa de nutrición para controlar los menús y seguirán con las carreras solidarias mientras se incentiva con premios el consumo de fruta.

Así lo confirmaban desde el propio centro, trasladando que, del análisis global de los datos obtenidos, y que ya se pusieron a disposición de las familias de cada estudiante, se destaca que un 15 % del alumnado presenta obesidad, y otro 18,5 % tiene sobrepeso, «por lo que la suma de estos dos valores indica que el 33,5 % del alumnado de Educación Primaria presenta un peso por encima del considerado normal». Por contra, un 4 % del alumnado presenta un peso por debajo de lo normal, y el 62,5 % restante, el adecuado a su edad.

Empresa especializada

Por ello, este curso, y después de tratar el asunto en el consejo escolar, «decidimos solicitar los servicios de una empresa de nutrición para adaptar los menús del centro», una iniciativa enmarcada en el Plan Proxecta + (de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade), para mejorar los hábitos de vida activa y saludable del centro, buscando el incremento diario de actividad física que realizan los alumnos, tanto dentro como fuera del centro, «y trabajando aspectos relacionados con la alimentación saludable».

Todo este trabajo desarrollado durante 12 cursos ha llevado a que el colegio fuera galardonado con varios premios, como el Sello de Vida Activa del Gobierno; reconocimiento, en el año 2017, como la entidad educativa gallega destacada en el fomento de la promoción de la actividad física y hábitos de vida activa en los Premios do Deporte Galego; accésit en los Premios Proxecta (2016); Mención honorífica para el proyecto Diverpatio de Feteugt y Escola Viva. Y ya en 2018, primer premio Proxecto 2017 y reconocimiento en la Gala Deporte local.

Y entre las medidas concretas para atajar el exceso de kilos en la chavalada, se ha puesto en marcha O Froitómetro, «una dinámica en la que llevamos trabajando dos cursos y con la que tratamos de incentivar el consumo de frutas en las meriendas del colegio», actividad que se complementa con Leche y Fruta en la Escuela en colaboración con Fogga (Xunta de Galicia), y charlas sobre alimentación.

Prácticas de reanimación

El director del CEIP Barrié de la Maza, César Ramos, dedica cada curso una carrera solidaria, cuya recaudación se destina a entidades benéficas. «En total llevamos donados 17.731,71 euros para causas solidarias de Asanog, Fundación Discapacitados Barcala, Avante, Acnur, Asociación unha amiga sabe ver que necesitas unha aperta o Save the Children. Y a final de curso organizaremos otra», confirma

Además, el centro está participando en el proyecto Comedores Responsables Km0, participando en la formación previa el encargado de comedor Ernesto Antelo (conserje) y la cocinera del colegio.

Pero hay más, porque de cara a evitar riesgos, en el CEIP Barrié han lanzado la iniciativa RCP na aula que, con la colaboración del CAFI y el 061, «consiste en formar a docentes en técnicas de primeros auxilios, Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) y Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA)», reseña Ramos. En estas últimas dos semanas recibieron ya el material para la práctica de estas técnicas, y el alumnado de 5º y 6º está realizando una unidad didáctica en las clases de Educación Física, al igual que el propio profesorado. «Nuestro centro educativo es un centro cardioprotegido, ya que cuenta desde hace una década con un desfibrilador para casos de parada cardiorrespiratoria», concluye Ramos.