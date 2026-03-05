La Escuela de Vela Cataventos acerca a 373 jóvenes de Costa da Morte al medio marino con el programa O Mar na Escola

La Escuela de Vela Cataventos acercará a 373 jóvenes de catorce centros educativos de Costa da Morte al mar y a su entorno a través del programa O Mar na Escola. Recibirán formación teórico-práctica en biodiversidad de los mares y océanos, acuicultura, nociones básicas sobre el viento, las corrientes y las mareas, además de practicar la navegación a vela y en kayak.

Las sesiones prácticas se realizarán en las instalaciones del Club Marítimo Carrumeiro, de Corcubión, y en la Marina de Muxía.

Concurso de dibujo

La iniciativa, que se desarrollará entre los meses de marzo y junio, incluye un concurso de dibujo sobre la acuicultura del rodaballo. El proyecto cuenta con la colaboración de la Real Federación Gallega de Vela y la Secretaría Xeral para o Deporte.

Al acto de presentación asistieron los alcaldes de Fisterra, Luis Insua; Dumbría, Raúl González; Corcubión, Javier Domínguez; Carnota, Juan Manuel Saborido; Muxía, Javier Sar; la teniente de alcalde de Carnota, Merche Noceda; el edil de Dumbría, David Carreira; el técnico de Deportes de Corcubión, Carlos Pazos; la responsable de Infraestructuras del Club Marítimo Carrumeiro, Ana Leo; y el responsable de Relaciones Institucionales, Stolt Sea Farm, Javier De Francisco, entre otros.