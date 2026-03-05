Un infarto ou un ictus: o PSOE esixe á Xunta unha ambulancia medicalizada para Costa da Morte

O PSdeG-PSOE reclamará no Parlamento unha ambulancia medicalizada para a Costa da Morte, por entender que é «esencial e imprescindible para ter unha atención de urxencia e de calidade». A deputada Patricia Iglesias, asegura que «25 anos, que se di pronto, é o que levan esperando os veciños e as veciñas».

Cuestión de vida ou morte

«Pensemos nun infarto ou un ictus, onde realmente un minuto é esencial e cuestión de vida ou morte», indica a deputada, que lembra que «a ambulancia medicalizada máis cercana está na Coruña, a 30 minutos da capital de Bergantiños, de Carballo».

Ante esta situación, os socialistas esixirán á Xunta de Galicia que «doten dunha vez por todas a esta comarca dunha ambulancia medicalizada», conclúe a deputada socialista.