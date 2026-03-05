RECOÑECEMENTO
Malpica recibe unha distinción que recoñece as políticas municipais de igualdade
O alcalde, Eduardo Parga, destaca o "traballo constante na integración da perspectiva de xénero"
O Concello de Malpica vén de recibir o distintivo SG CITY 50-50, que recoñece o compromiso municipal coa igualdade de xénero e acredita o traballo desenvolvido desde o ámbito local para integrar a perspectiva de xénero nas políticas públicas e promover a igualdade entre mulleres e homes.
O distintivo foi entregado por José Manuel Pérez ao alcalde, Eduardo Parga, e á concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, Marisol Blanco.
Traballo constante
A edila sinalou que «é un orgullo contar cun distintivo coma este, xa que supón un recoñecemento ao traballo constante que se está a desenvolver no noso Concello en prol da igualdade real entre mulleres e homes e da integración da perspectiva de xénero en todas as políticas municipais».
Pola súa parte, o alcalde Eduardo Parga afirmou que este recoñecemento confirma que as políticas de igualdade impulsadas polo Concello están a recibir valoración positiva e subliñou que «anima a seguir traballando con maior compromiso e dedicación nesta liña».
O distintivo reforza a aposta municipal pola igualdade, a inclusión e a construción dunha sociedade máis xusta.
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
- Las casas más modernas de Santiago, en las revistas de decoración
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- El empedrado de la rúa de San Pedro mantendrá cerrada la calle durante varios días esta semana
- El juicio por el nombramiento ilegal de la junta directiva del Compostela queda pendiente de Borja Iglesias
- Tres de los barrios con el alquiler más caro de Galicia están en Santiago: la zona norte supera al Ensanche