ACTOS 8M
Mulleres da Garda Civil achegan as súas experiencias a escolares de Cee
Na provincia da Coruña prestan servizo 144 profesionais
Cee acolleu un Encontro con mulleres da Garda Civil, organizado conxuntamente polo Concello de Cee e a Garda Civil para conmemorar o 8 de marzo. O acto foi moderado pola garda civil María Dolores Amado Fariña e contou coa participación da capitá Lidia Vilumbrales López, a brigada Amalia Paz Zabala, as gardas civís María Susana Gutiérrez Martínez, Carlota Bellas Ferrín e Fátima Ocampo Veiga, así como a garda alumna en prácticas Ana Cristina del Amo Faulin.
Asistiu alumnado de 4º da ESO do IES Agra de Raíces, do IES Fernando Blanco e do CPR Manuela Rial Mouzo, ademais de estudantes de Formación Profesional básica, que puideron coñecer de primeira man as experiencias profesionais das participantes.
Ao acto sumáronse tamén o subdelegado do Goberno, Julio Abalde; a alcaldesa de Cee, Margot Lamela; e o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil da Coruña, Fernando Pedreira.
Abalde puxo en valor o papel das mulleres na Garda Civil e a importancia de visibilizar o seu traballo. «É fundamental que as mozas e as nenas teñan referentes femininos en todos os ámbitos profesionais, tamén nas forzas e corpos de seguridade. Ver a estas profesionais aquí, contando a súa experiencia, abre portas e amplía horizontes», sinalou.
«A igualdade real constrúese fortalecendo os referentes visibles e avanzando co compromiso firme das institucións, como demostra o traballo constante do Goberno de España na defensa e ampliación dos dereitos das mulleres», subliñou o subdelegado, engadindo que «non nos podemos permitir dar pasos atrás nin caer no negacionismo da igualdade».
Destacou que na provincia da Coruña prestan servizo actualmente 144 mulleres na Garda Civil, vinte máis que o ano pasado, un dato que cualificou de «avance significativo». Lembrou ademais a ampla implantación territorial na provincia da Coruña, cunha comandancia, cinco compañías —A Coruña, Ferrol, Santiago, Noia e Carballo— e 51 postos.
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
- Las casas más modernas de Santiago, en las revistas de decoración
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- El empedrado de la rúa de San Pedro mantendrá cerrada la calle durante varios días esta semana
- El juicio por el nombramiento ilegal de la junta directiva del Compostela queda pendiente de Borja Iglesias
- Tres de los barrios con el alquiler más caro de Galicia están en Santiago: la zona norte supera al Ensanche