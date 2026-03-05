Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACTOS 8M

Mulleres da Garda Civil achegan as súas experiencias a escolares de Cee

Na provincia da Coruña prestan servizo 144 profesionais

A alcaldesa e o subdelegado do Goberno, centro, coas gardas civís e escolares en Cee.

A alcaldesa e o subdelegado do Goberno, centro, coas gardas civís e escolares en Cee. / D. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Cee

Cee acolleu un Encontro con mulleres da Garda Civil, organizado conxuntamente polo Concello de Cee e a Garda Civil para conmemorar o 8 de marzo. O acto foi moderado pola garda civil María Dolores Amado Fariña e contou coa participación da capitá Lidia Vilumbrales López, a brigada Amalia Paz Zabala, as gardas civís María Susana Gutiérrez Martínez, Carlota Bellas Ferrín e Fátima Ocampo Veiga, así como a garda alumna en prácticas Ana Cristina del Amo Faulin.

Varias das gardas civís que participaron no encontro en Cee.

Varias das gardas civís que participaron no encontro en Cee. / D. G.

Asistiu alumnado de 4º da ESO do IES Agra de Raíces, do IES Fernando Blanco e do CPR Manuela Rial Mouzo, ademais de estudantes de Formación Profesional básica, que puideron coñecer de primeira man as experiencias profesionais das participantes.

Ao acto sumáronse tamén o subdelegado do Goberno, Julio Abalde; a alcaldesa de Cee, Margot Lamela; e o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil da Coruña, Fernando Pedreira.

Abalde puxo en valor o papel das mulleres na Garda Civil e a importancia de visibilizar o seu traballo. «É fundamental que as mozas e as nenas teñan referentes femininos en todos os ámbitos profesionais, tamén nas forzas e corpos de seguridade. Ver a estas profesionais aquí, contando a súa experiencia, abre portas e amplía horizontes», sinalou.

O subdelegado do Goberno, Julio Abalde, no acto celebrado en Cee.

O subdelegado do Goberno, Julio Abalde, no acto celebrado en Cee. / D. G.

«A igualdade real constrúese fortalecendo os referentes visibles e avanzando co compromiso firme das institucións, como demostra o traballo constante do Goberno de España na defensa e ampliación dos dereitos das mulleres», subliñou o subdelegado, engadindo que «non nos podemos permitir dar pasos atrás nin caer no negacionismo da igualdade».

Destacou que na provincia da Coruña prestan servizo actualmente 144 mulleres na Garda Civil, vinte máis que o ano pasado, un dato que cualificou de «avance significativo». Lembrou ademais a ampla implantación territorial na provincia da Coruña, cunha comandancia, cinco compañías —A Coruña, Ferrol, Santiago, Noia e Carballo— e 51 postos.

