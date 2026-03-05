Asalto al trono de la Panorama: la nueva orquesta número 1 en Galicia que toca este sábado a 30 minutos de Santiago

Preguntar en Galicia cuál es la mejor orquesta es, la inmensa mayoría de las veces, garantía de debate. Basta con que alguien plantee la cuestión para que los fans de unas y otras bandas se enroquen en sus posiciones y saquen a relucir los puntos fuertes de sus favoritos sin que se llegue nunca a una conclusión clara.

El ranking de Orquestas de Galicia trata de despejar la duda elaborando, cada mes, un ranking con las formaciones más populares. En febrero -el último estudiado hasta la fecha-, hay una agrupación que ha consolidado su puesto como la reina de la verbena, desbancando a la Panorama como líder de los conciertos gallegos.

París de Noia, una de las orquestas referentes de la comunidad, se ha afianzado como líder por delante del grupo de Lito (Manuel Garrido), al que superó el pasado noviembre. Desde entonces, el primer lugar del ranking ha estado ocupado por la formación coruñesa, que ofrecerá un concierto este sábado muy cerca de Santiago, concretamente en el concello de Touro.

Así será el concierto de París de Noia en Touro, a media hora de Santiago

El concierto de París de Noia se producirá el sábado 7 de marzo en la sala Dona Dana, ubicada en el número 4 de Fonte Diaz (Touro). El espacio, ubicado a apenas media hora de Santiago de Compostela, será testigo de lo que el propio grupo define como "uno de los mejores espectáculos de Galicia", que comenzará a partir de las 23.30 horas.

Aunque no hay confirmado un listado de canciones, es probable que la banda interprete algunos de sus últimos éxitos, como su versión de No te vayas, El baile del sua sua, Culpables o Llegó a París. Como suele ser habitual, el concierto contará con un espectáculo de luces, así como con las enérgicas coreografías y los vistosos trajes de sus integrantes.

Actuación de la orquesta París de Noia. / ECG

Para completar la actuación de esta orquesta gallega de renombre, la noche también contará con la presencia de varios disc-jokeys. Según anuncia el cartel de la discoteca Dona Dana, el público podrá disfrutar de las mezclas de Robert Morr, DJ Son1c, Marcos Magán y Nyan Boe, que completarán una noche de fiesta y música.

El precio de la entrada anticipada es de 11,22 euros, aunque también se ofrece la opción de un tique que incluya la conexión en bus con Santiago por 19,28 euros. Los pases ya están disponibles y pueden adquirirse en la página web de Woutick!

La Fiesta de la Uña de San Lázaro, el próximo concierto de París de Noia en la ciudad

Los que no puedan acudir a Touro este fin de semana no tendrán que esperar mucho para poder volver a disfrutar de París de Noia. La orquesta gallega, que actuó en Sar recientemente, llegará a Santiago el 23 de marzo, como parte del programa de la Fiesta de la Uña de San Lázaro.

Según indica Turismo, la actuación de la banda comenzará a las 22.00 horas, precedida por un disco móvil desde las 21.00 horas y seguida, desde la una de la madrugada, por el espectáculo del DJ Kike Varela.

Otros eventos señalados de la jornada serán el concierto de la Banda Municipal de Santiago y la tradicional subasta de uñas. Aunque el 23 de marzo será el plato fuerte, el festejo comenzará varios días antes, el viernes 20 de marzo, con una inauguración en el Centro Comercial As Cancelas y una degustación de uñas.

La música popular y los pasacalles se extenderán a lo largo de todo el fin de semana, con actuaciones musicales durante las noches que dure el evento. Además de París de Noia, estas verbenas nocturnas estarán protagonizadas por el DJ Kike Varela ( que repetirá el viernes) y la orquesta La Fórmula (sábado), así como por La Banda de Ayer, que tocará el domingo.