El podcast 'Pop y Muerte', con Kiko Amat y Benja Villegas, estará en el Carballo Interplay

El Carballo Interplay avanza la programación de su 13ª edición, que se celebrará del 16 al 19 de abril de 2026, con el anuncio de uno de los podcast que podrán escucharse en directo durante el festival: Pop y Muerte, conducido por Kiko Amat y Benja Villegas.

Pop y Muerte es un podcast sobre cultura popular que llega ya a su quinta temporada. Kiko Amat y Benja Villegas se conocieron en la radio hace cinco años y, desde entonces, no han dejado de hablar. Unidos por la subcultura, el punk rock y la pasión por las buenas historias, ambos han construido un espacio con personalidad propia y una comunidad de seguidoras y seguidores muy fiel.

A lo largo de sus temporadas, Pop y Muerte ha abordado cuestiones tan diversas como los homicidios, la música pop, las sectas o el fútbol, siempre desde una mirada afilada, irreverente y profundamente documentada.

En directo, el podcast destaca por su elocuencia desbordante y por una notable erudición pop que bebe de años de inmersión entre discos, cómics, películas y libros, haciendo de cada entrega una experiencia tan lúcida como divertida.

Primera vez en Galicia

Será la primera vez que el dúo pasa por Galicia. La actividad tendrá lugar el sábado 18 de abril a las 22.30 horas en el Mercado de Carballo, dentro de una nueva entrega del certamen que volverá a convertir a la villa en un espacio de encuentro en torno a las tendencias audiovisuales de la red, la creación digital y las voces más estimulantes del panorama actual.

En esta edición, Carballo Interplay reivindica un internet creativo y vivo, pero también más crítico, habitable y consciente. La propuesta de este año también mirará al pasado para entender el presente y pensar el futuro sin miedo, manteniendo su apuesta por la creación y por el pensamiento en torno a la cultura de internet.

Junto a ello, el festival volverá a contar con su Sección Oficial de Series, con proyectos nacionales e internacionales de vanguardia, así como con encuentros con creadoras y creadores gallegos, shows, paneles y otras actividades abiertas a todos los públicos.

Abiertas las convocatorias

Por otro lado, continúan abiertas las convocatorias para inscribirse en la Competición Oficial de Series en Formato Corto, en el Premio Creación Digital Gallega y en el Premio a la Producción de Contenido Digital en Gallego a través del formulario disponible en la página web del certamen.

Con estos galardones, el festival mantiene su compromiso con el impulso a la creación audiovisual y digital, con el apoyo al talento emergente y con la promoción de nuevos proyectos en gallego en el ámbito de las redes y de los nuevos lenguajes de internet.

Carballo Interplay está organizado por el Concello de Carballo y Turismo de Carballo con producción y dirección de Cósmica. Cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de Agadic y de la Deputación da Coruña.