Naturgy, Green Capital y Espiral tienen un mes para presentar sus centrales brionesas al reiniciarse el proceso

El ente público empresarial Augas de Galicia anuncia la apertura del trámite para las tres compañías que optan a una concesión de aguas superficiales de cara a la instalación de una central hidroeléctrica reversible en el río Tambre, incluyendo a los ayuntamientos de Brión, Negreira, Lousame y Rois. De esta forma, se hace efectiva la retroacción del procedimiento tras la entrada de Naturgyjunto a las sociedades Green Capital Power y Espiral Renovables, tal como adelantó este diario en diciembre.

Marcos Manteiga Outeiro

En total, tienen un mes a partir de este miércoles para remitir sus propuestas en un proceso que se retoma y tendrá una duración aproximada de 18 meses hasta elegir a la concesionaria o bien echarlo por tierra si triunfan las alegaciones, ante la oposición frontal de la plataforma vecinal Non a Balsa Cornanda-Tambre y el propio Ayuntamiento brionés. El primer peticionario en presentar su propuesta ha sido Green Capital Power SL, que pretende derivar del río Tambre un caudal de 47.000 litros por segundo.

Desprecintado

El desprecintado de los documentos técnicos tendrá lugar transcurridos quince días desde la conclusión del plazo de presentación de peticiones en la Sala Blanca de las dependencias de Augas de Galicia. Y, por su parte, desde el Concello de Brión ya han puesto sobre aviso a los vecinos afectados –la plataforma insiste en que «estamos cento por cento de ánimos para seguir defendendo a nosa terra»–, y se reafirma en que cuentan con todo su apoyo contra un proyecto que supondrá construir una balsa equivalente a 24 campos de fútbol en medio de las aldeas de la parroquia de Cornanda, conectada además al embalse Barrié.

Mas caudal para Negreira

Augas de Galicia, del mismo modo, acaba de recibir la solicitud de modificación concesional relativa al aprovechamiento hidroeléctrico en el río Corzán en Negreira por parte de Hidroeléctrica del Arnoya, de cara a aumentar su caudal, muy cerca de la cascada de Barbazán. Y es que, si hasta la fecha la concesión autorizaba para derivar 1.200 litros por segundo del citado curso fluvial, ahora se solicita aumentar en 595 l/s el aprovechamiento hidroeléctrico para uso industrial y producción de energía eléctrica. El concesionario primitivo, por su parte, tendrá derecho de tanteo sobre la petición que resulte elegida en el procedimiento, tal y como estipula el artículo 152 del RDPH, y podrá ejercerlo en el plazo de un mes.