Sellan un boleto de la Bonoloto galardonado con 193.000 euros en la papelería Boo de Milladoiro

"Penso que o acertante é da zona", apuntaba Carlos Boo, tras repartir casi 200.000 euros en el sorteo de la Bonoloto. Y es que, precisamente, las obras de humanización y la falta de aparcamiento en la mayor urbe de Ames, donde abre su local, "provocan que non pare tanta xente doutros lados".

Así, el boleto fue sellado en su establecimiento de Milladoiro (despacho Receptor nº 30.790 de Ames, en la avenida Rosalía de Castro) recibió un premio de 193.305,43 €, tras conseguir 5 aciertos y el complementario. En cuanto a la Primera Categoría (6 aciertos), no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.000.000,00 de euros.

Alegría contenida

Boo asegura que "veu moita xente despois de saberse a noticia", aunque sospecha que entre ellos no estaba el acertante, "porque non vin a ninguén tan contento". En su trayectoria, ya repartió premios de la Primitiva y también de la Lotería Nacional, "pero este é o máis elevado que levamos no ano".