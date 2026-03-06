TRÁFICO
Choca contra un muro y queda inconsciente tras salirse de la vía en A Laracha
El accidente se produjo en el lugar de Portodoso, en Soandres
A Laracha
Una persona resultó herida la pasada noche tras salirse de la vía el coche que conducía a la altura del lugar de Portodoso, en la parroquia de Soandres (A Laracha).
El 112 Galicia recibió una llamada poco antes de las 22.00 horas del jueves alertando de que un coche chocara contra un muro y la persona que los conducía permanecía inconsciente en su interior.
De inmediato, se desplazaron hasta el lugar efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Carballo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de A Laracha.
Los bomberos, tras valorar la situación, comprobaron que no era necesario excarcelar a la persona herida, que fue evacuada al hospital en ambulancia.
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores
- El juicio por el nombramiento ilegal de la junta directiva del Compostela queda pendiente de Borja Iglesias
- Sellan un boleto de la Bonoloto galardonado con 193.000 euros en la papelería Boo de Milladoiro
- Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado