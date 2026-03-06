Choca contra un muro y queda inconsciente tras salirse de la vía en A Laracha

Una persona resultó herida la pasada noche tras salirse de la vía el coche que conducía a la altura del lugar de Portodoso, en la parroquia de Soandres (A Laracha).

El 112 Galicia recibió una llamada poco antes de las 22.00 horas del jueves alertando de que un coche chocara contra un muro y la persona que los conducía permanecía inconsciente en su interior.

De inmediato, se desplazaron hasta el lugar efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Carballo, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de A Laracha.

Los bomberos, tras valorar la situación, comprobaron que no era necesario excarcelar a la persona herida, que fue evacuada al hospital en ambulancia.