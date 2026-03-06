SUCESO
Dos coches, robados y calcinados, aparecen en la zona de Pedra do Sal, en Carballo
El pasado día 1 de marzo fue localizado en Malpica otro que había sido sustraído en Arteixo
Carballo
Dos coches, un Seat Córdoba y un Seat Ibiza, aparecieron el jueves calcinados en la zona de Pedra do Sal, en Baldaio (Carballo). Ambos habían sido estacionados previamente en una zona apartada, y todo apunta a que se trata de vehículos que habían sido robados en días pasados.
A finales de febrero había desaparecido otro turismo, de la misma marca, un Seat Ibiza, que había sido robado el 27 de febrero en Arteixo y que, finalmente, fue localizado en Beo (Malpica de Bergantiños).
