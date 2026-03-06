Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos coches, robados y calcinados, aparecen en la zona de Pedra do Sal, en Carballo

El pasado día 1 de marzo fue localizado en Malpica otro que había sido sustraído en Arteixo

Vehículos calcinados en la zona de Pedra do Sal, en Carballo.

Vehículos calcinados en la zona de Pedra do Sal, en Carballo. / Fune Ures

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Dos coches, un Seat Córdoba y un Seat Ibiza, aparecieron el jueves calcinados en la zona de Pedra do Sal, en Baldaio (Carballo). Ambos habían sido estacionados previamente en una zona apartada, y todo apunta a que se trata de vehículos que habían sido robados en días pasados.

A finales de febrero había desaparecido otro turismo, de la misma marca, un Seat Ibiza, que había sido robado el 27 de febrero en Arteixo y que, finalmente, fue localizado en Beo (Malpica de Bergantiños).

