Dos coches, robados y calcinados, aparecen en la zona de Pedra do Sal, en Carballo

Dos coches, un Seat Córdoba y un Seat Ibiza, aparecieron el jueves calcinados en la zona de Pedra do Sal, en Baldaio (Carballo). Ambos habían sido estacionados previamente en una zona apartada, y todo apunta a que se trata de vehículos que habían sido robados en días pasados.

A finales de febrero había desaparecido otro turismo, de la misma marca, un Seat Ibiza, que había sido robado el 27 de febrero en Arteixo y que, finalmente, fue localizado en Beo (Malpica de Bergantiños).