Proyectan obras en verano y recuperar para el baño el área arzuana de Ribadiso

La concejalía de Turismo de Arzúa, dirigida por Begoña Balado, avanza en la recuperación del área recreativa de Ribadiso con el objetivo de habilitar este espacio para el baño. Técnicos de Augas de Galicia visitaron recientemente la zona y mantuvieron una reunión de trabajo in situ con la responsable municipal para analizar las actuaciones necesarias sobre el río Iso.

Durante la visita se valoraron las intervenciones precisas en este enclave natural, muy importante para la vecindad de Arzúa, la comarca y los peregrinos del Camino de Santiago. La colaboración entre el Concello y Augas de Galicia resulta clave para definir las actuaciones que afectan al cauce y a las márgenes del río.

Y entre las medidas propuestas figuran la limpieza y acondicionamiento del lecho del río con retirada de lodos, la limpieza selectiva de las riberas respetando la vegetación, la retirada de árboles secos y plantación de nuevos ejemplares, la reparación del muro de piedra y la sustitución del azud de derivación, actualmente deteriorado.

Curso con menos agua

El objetivo es ejecutar los trabajos preferentemente en verano, cuando el caudal es menor. Balado destacó la colaboración de Augas de Galicia para avanzar en la tramitación y poder recuperar este espacio emblemático, mejorando su calidad ambiental y garantizando condiciones seguras para el baño y el ocio. Con este proyecto, el Concello de Arzúa refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio natural y el turismo sostenible.