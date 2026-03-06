FESTIVAL
A Festa da Carballeira de Zas pon á venda os primeiros bonos da corenta e unha edición
Superadas as catro décadas, volverá xuntar miles de persoas os días 7 e 8 de agosto
A organización da Festa da Carballeira de Zas puxo en marcha a venda dos primeiros bonos para a 41ª edición do festival, que volverá reunir na Carballeira do Velar os días 7 e 8 de agosto a miles de persoas amantes da música folk, a cultura e a tradición.
Como novidade nesta primeira fase, a venda ábrese sen anunciar aínda o cartel desta edición. Para premiar esa confianza do público, habilitaranse prezos especiais para os primeiros abonos, cun sistema progresivo de venda anticipada: 100 primeiros bonos: 15 €, seguintes 300 a 18 € e o resto a 21 € (prezo regular desta edición).
Os bonos pódense adquirir online dende onte a través das canles oficiais da Festa da Carballeira de Zas: https://www.festadacarballeira.com/
Un festival consolidado
A Festa da Carballeira de Zas é hoxe un dos festivais de música folk máis importantes de Galicia e do panorama estatal, cunha traxectoria de máis de catro décadas reunindo artistas de referencia da escena galega, estatal e internacional.
Co paso dos anos, a Carballeira foi medrando ata consolidar unha programación que combina concertos, gastronomía, artesanía, actividades familiares e espazos para todas as idades, mantendo sempre o seu espírito comunitario e o vínculo coa cultura popular galega.
Un encontro que dinamiza o territorio
Cada verán, a Festa da Carballeira convértese tamén nun importante motor social e económico para o concello de Zas e para toda a Costa da Morte, atraendo visitantes que dinamizan o sector hostaleiro, os comercios e os servizos locais durante a fin de semana do festival.
Nas próximas semanas daranse a coñecer as primeiras confirmacións do cartel, así como as principais novidades da programación deste ano.
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
- El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores