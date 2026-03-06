Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FESTIVAL

A Festa da Carballeira de Zas pon á venda os primeiros bonos da corenta e unha edición

Superadas as catro décadas, volverá xuntar miles de persoas os días 7 e 8 de agosto

Público nunha edición pasada da Festa da Carballeira de Zas.

Público nunha edición pasada da Festa da Carballeira de Zas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

A organización da Festa da Carballeira de Zas puxo en marcha a venda dos primeiros bonos para a 41ª edición do festival, que volverá reunir na Carballeira do Velar os días 7 e 8 de agosto a miles de persoas amantes da música folk, a cultura e a tradición.

Imaxe promocional da 41 Festa da Carballeira de Zas.

Imaxe promocional da 41 Festa da Carballeira de Zas. / Cedida

Como novidade nesta primeira fase, a venda ábrese sen anunciar aínda o cartel desta edición. Para premiar esa confianza do público, habilitaranse prezos especiais para os primeiros abonos, cun sistema progresivo de venda anticipada: 100 primeiros bonos: 15 €, seguintes 300 a 18 € e o resto a 21 € (prezo regular desta edición).

Os bonos pódense adquirir online dende onte a través das canles oficiais da Festa da Carballeira de Zas: https://www.festadacarballeira.com/

Un festival consolidado

A Festa da Carballeira de Zas é hoxe un dos festivais de música folk máis importantes de Galicia e do panorama estatal, cunha traxectoria de máis de catro décadas reunindo artistas de referencia da escena galega, estatal e internacional.

Co paso dos anos, a Carballeira foi medrando ata consolidar unha programación que combina concertos, gastronomía, artesanía, actividades familiares e espazos para todas as idades, mantendo sempre o seu espírito comunitario e o vínculo coa cultura popular galega.

Un encontro que dinamiza o territorio

Cada verán, a Festa da Carballeira convértese tamén nun importante motor social e económico para o concello de Zas e para toda a Costa da Morte, atraendo visitantes que dinamizan o sector hostaleiro, os comercios e os servizos locais durante a fin de semana do festival.

Nas próximas semanas daranse a coñecer as primeiras confirmacións do cartel, así como as principais novidades da programación deste ano.

A Festa da Carballeira de Zas pon á venda os primeiros bonos da corenta e unha edición

