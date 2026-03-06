Burguer Showdown
Las dos hamburguesas de Ames que luchan por ser la mejor de Galicia
El influencer Joe Burger organiza en Ames la final del Burguer Showdown, donde Petiscos Gastrobar y Malasogra competirán por la mejor hamburguesa gallega este fin de semana
Todo listo en Ames para albergar la final del campeonato de Burguer Showdown, que decidirá cuál es la mejor hamburguesa de Galicia.
La competición, organizada por el influencer Joe Burger, determinará la mejor hamburguesa mediante un enfrentamiento directo entre dos locales de Bertamiráns: el Petiscos Gastrobar y Malasogra.
Para llegar a la final, ambos establecimientos fueron pasando varias rondas, también en formato de enfrentamiento directo.
Durante todo este fin de semana, de viernes a domingo, los interesados podrán comprar un tícket por 24,90 euros con el que podrán probar las dos hamburguesas que compiten por el título: A alcaldesa, de Petiscos, y K.O, de Malasogra.
Malasogra vs Petiscos
K.O es la propuesta de Malasogra, compuesta por productos de kilómetro 0: carne de Caquelo, salsa fusión gallego-asiática, pepinillo encurtido y papada de cerdo celta.
Por su parte, A alcaldesa es la propuesta de Petiscos Gastrobar, compuesta por carne de ternera, pastrami de vaca, mostaza de grelos y kimchi de queso de Arzúa.
Cómo funciona
Para participar, los interesados tendrán que probar las dos hamburguesas. De no hacerlo, no contabilizará su voto.
El ticket de 24,90 euros estará disponible en cualquiera de los dos establecimientos finalistas.
Desde la organización informan que los comensales podrán comprar una hamburguesa y llevarla al otro local, donde comprarán la segunda y poder así disfrutarlas juntas. Así mismo, no es obligatorio comer las dos hamburguesas el mismo día.
En cuanto a las votaciones, estas tendrán que hacerse mediante la aplicación Promoty App. Cada local tendrá un código QR que facilitará el proceso de votación, del cual un 60% estará determinado por el público y el 40% restante por el jurado.
Será el domingo 8 de marzo cuando Joe Burguer se acercará a Bertamiráns a probar ambas creaciones y otorgar el premio a la ganadora del Burguer Showdown, una competición que arrancó el pasado mes de octubre y en el que participaron ocho locales de A Coruña.
Cabe recordar que ambos locales participaron además en la sexta edición del Campeonato de España de Hamburguesas, pero se quedaron a las puertas de la final, en la que solo dos establecimientos gallegos -Bágoa Gastrobar, de Ourense y Flaco, de Santiago- se colaron entre los quince finalistas que competirán por el galardón el próximo 10 de marzo en Madrid.
"Calidade dos locais de Ames"
Según han informado en la presentación del evento, ambas hamburguesas tendrán opción sin gluten.
Durante la misma, que tuvo lugar este pasado jueves, el alcalde de Ames, Blas García, aprovechó la ocasión para poner en valor el hecho de que en la final estén dos establecimientos del concello, lo que habla “moi ben da calidade dos locais que temos en Ames, tanto en hamburgueserías como en hostalaría en xeral”.
Durante su intervención, también puso el foco en el gran cambio que está teniendo lugar en los últimos años: "Deixouse de ligar a hamburguesa á comida rápida e pasou a ser considerada un produto de calidade”.
Finalmente, confesó que “dende o Concello debemos explorar a vía de facer máis actividades vinculadas ao sector hostaleiro”.
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores
- El juicio por el nombramiento ilegal de la junta directiva del Compostela queda pendiente de Borja Iglesias