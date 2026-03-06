Las dos hamburguesas de Ames que luchan por ser la mejor de Galicia

Todo listo en Ames para albergar la final del campeonato de Burguer Showdown, que decidirá cuál es la mejor hamburguesa de Galicia.

La competición, organizada por el influencer Joe Burger, determinará la mejor hamburguesa mediante un enfrentamiento directo entre dos locales de Bertamiráns: el Petiscos Gastrobar y Malasogra.

Para llegar a la final, ambos establecimientos fueron pasando varias rondas, también en formato de enfrentamiento directo.

Durante todo este fin de semana, de viernes a domingo, los interesados podrán comprar un tícket por 24,90 euros con el que podrán probar las dos hamburguesas que compiten por el título: A alcaldesa, de Petiscos, y K.O, de Malasogra.

Malasogra vs Petiscos

K.O es la propuesta de Malasogra, compuesta por productos de kilómetro 0: carne de Caquelo, salsa fusión gallego-asiática, pepinillo encurtido y papada de cerdo celta.

Por su parte, A alcaldesa es la propuesta de Petiscos Gastrobar, compuesta por carne de ternera, pastrami de vaca, mostaza de grelos y kimchi de queso de Arzúa.

Cómo funciona

Para participar, los interesados tendrán que probar las dos hamburguesas. De no hacerlo, no contabilizará su voto.

El ticket de 24,90 euros estará disponible en cualquiera de los dos establecimientos finalistas.

Desde la organización informan que los comensales podrán comprar una hamburguesa y llevarla al otro local, donde comprarán la segunda y poder así disfrutarlas juntas. Así mismo, no es obligatorio comer las dos hamburguesas el mismo día.

En cuanto a las votaciones, estas tendrán que hacerse mediante la aplicación Promoty App. Cada local tendrá un código QR que facilitará el proceso de votación, del cual un 60% estará determinado por el público y el 40% restante por el jurado.

Será el domingo 8 de marzo cuando Joe Burguer se acercará a Bertamiráns a probar ambas creaciones y otorgar el premio a la ganadora del Burguer Showdown, una competición que arrancó el pasado mes de octubre y en el que participaron ocho locales de A Coruña.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que ambos locales participaron además en la sexta edición del Campeonato de España de Hamburguesas, pero se quedaron a las puertas de la final, en la que solo dos establecimientos gallegos -Bágoa Gastrobar, de Ourense y Flaco, de Santiago- se colaron entre los quince finalistas que competirán por el galardón el próximo 10 de marzo en Madrid.