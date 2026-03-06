Infraestructuras viarias
Oroso licita la mejora de las calles de Sigüeiro para ejecutar antes del próximo verano
El Concello invertirá cerca de 300.000 euros en la renovación del firme
Se mejorará la seguridad vial y la comodidad de vecinos y conductores
El Concello de Oroso acaba de sacar a licitación un nuevo proyecto de mejora de la red viaria en Sigüeiro que permitirá renovar (posiblemente antes del verano) el firme de una amplia relación de calles del núcleo urbano con una inversión cercana a los 300.000 €.
La actuación permitirá intervenir en la mayoría de las calles de Sigüeiro, mejorando el estado del firme y reforzando la seguridad y la comodidad para la circulación de vehículos y peatones. El proyecto contempla la renovación de la capa de rodadura y la posterior señalización horizontal en las distintas vías incluidas.
Entre las rúas en las que se actuará destacan rúa do Portiño, Rosalía de Castro, Onda, Carracide, Travesa, do Medio, Mediodía, Camiño Inglés, da Cultura, Pablo Iglesias, do Concello, Lengüelle, do Deporte, Castaños y la de O Tambre, además de mejoras en el ramal de la rúa Río Maruzo y la rúa María Casares, ya en Porto Avieira.
Otros espacios
Esta iniciativa incluye también la mejora de distintos espacios vinculados a la movilidad y al estacionamiento, como el aparcamiento del Centro Cívico y el aparcamiento de la rúa Tosca, así como actuaciones puntuales en accesos y conexiones viarias.
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores
- El juicio por el nombramiento ilegal de la junta directiva del Compostela queda pendiente de Borja Iglesias
- Sellan un boleto de la Bonoloto galardonado con 193.000 euros en la papelería Boo de Milladoiro
- Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado