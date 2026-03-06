Oroso licita la mejora de las calles de Sigüeiro para ejecutar antes del próximo verano

El Concello de Oroso acaba de sacar a licitación un nuevo proyecto de mejora de la red viaria en Sigüeiro que permitirá renovar (posiblemente antes del verano) el firme de una amplia relación de calles del núcleo urbano con una inversión cercana a los 300.000 €.

La actuación permitirá intervenir en la mayoría de las calles de Sigüeiro, mejorando el estado del firme y reforzando la seguridad y la comodidad para la circulación de vehículos y peatones. El proyecto contempla la renovación de la capa de rodadura y la posterior señalización horizontal en las distintas vías incluidas.

Entre las rúas en las que se actuará destacan rúa do Portiño, Rosalía de Castro, Onda, Carracide, Travesa, do Medio, Mediodía, Camiño Inglés, da Cultura, Pablo Iglesias, do Concello, Lengüelle, do Deporte, Castaños y la de O Tambre, además de mejoras en el ramal de la rúa Río Maruzo y la rúa María Casares, ya en Porto Avieira.

Otros espacios

Esta iniciativa incluye también la mejora de distintos espacios vinculados a la movilidad y al estacionamiento, como el aparcamiento del Centro Cívico y el aparcamiento de la rúa Tosca, así como actuaciones puntuales en accesos y conexiones viarias.