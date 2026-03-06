EDUCACIÓN
Ponteceso: a Xunta investirá máis de 88.000 € na mellora do illamento da escola infantil
As obras complementarán as executadas no ano 2024
A Xunta investirá máis de 88.800 euros en obras de mellora na escola infantil pública de Ponteceso. O xerente do Consorcio Galego de Servizos e Igualdade, Perfecto Rodríguez, visitou o centro acompañado do alcalde, José Manuel Mato.
As obras, que contratará o Concello e que se executarán no verán, centraranse nas fachadas do inmoble, e teñen como obxectivo mellorar as condicións térmicas e de illamento do mesmo. Ademais, instalarase un novo toldo exterior.
Rodríguez explicou que con esta actuación se complementan unhas melloras xa iniciadas no 2024 co recubrimento dunha das fachadas da escola, e nas que se investiron 21.000 euros. Enmarcou esta intervención «no compromiso da Xunta coa atención á infancia e o apoio á conciliación».
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores
- El juicio por el nombramiento ilegal de la junta directiva del Compostela queda pendiente de Borja Iglesias