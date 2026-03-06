El PP de Teo justifica la renuncia a la subvención de empleo de la Diputación por no cubrir todos los gastos del personal

El PSdeG-PSOE de Teo denuncia que el Concello «volveu perder, por segundo ano consecutivo, a subvención do Plan de Emprego Local (PEL) da Deputación da Coruña para crear emprego no municipio». Y desde el ejecutivo local popular recuerdan que si no la tramitaron fue porque «a cuantía non cubre todos os gastos» del personal a contratar, como formación o los propios uniformes.

Así las cosas, los socialistas indican que «esta axuda destínase á contratación de persoas con especiales dificultades para atopar emprego, como maiores de 45 anos, persoas en paro de longa duración, mulleres ou familias monoparentais», y que el de Teo fue uno de los tres concellos coruñeses que no recibirán fondos.

A estudio

Además, la alcaldía del PP , con Lucía Calvo al frente, aduce que siempre examinan pormenorizadamente los beneficios y perjuicios que estas subvenciones aportan a las arcas locales, «atendendo a criterios de prudencia e xestión económica», por lo que finalmente, «o Concello decidiu non solicitar a dita subvención», tal como asegura que se hizo en la anterior anualidad.