La Diputación coruñesa concede 21,6 millones a un entorno santiagués que supera ya las mil obras

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y la diputada de Plans, Cristina García, analizaron en Ordes, junto al alcalde, José Luis Martínez Sanjurjo, y los portavoces de los grupos municipales, el impacto del Plan Único (POS+) en los concellos del cinturón compostelano. Y, en total, los municipios del entorno santiagués recibirán 21.684.620 euros, ascendiendo el número de obras ejecutadas desde que se creó dicho plan a 1.071 actuaciones.

Durante la reunión, Formoso destacó que el Plan Único se ha consolidado como «a principal ferramenta inversora da Deputación nos concellos», añadiendo que permite a cada municipio decidir con autonomía el destino de los fondos provinciales, tanto para obras como para reforzar servicios municipales o programas sociales.

Así, los fondos para la presente anualidad por cada uno de los 21 municipios de la comarca, incluyendo además la cifra de actuaciones ejecutadas desde la creación del POS+, queda de la siguiente manera: Ames recibirá 2.003.997 euros, y completó ya 103 actuaciones; Santa Comba se embolsa 1.562.179 euros y ejecutó 66 actuaciones; Ordes sumará 1.483.889 euros y 46 intervenciones; Teo, 1.443.381 y 51 obras; Arzúa 1.316.846 €, 65 intervenciones; Melide, 1.248.549 €, 29; Negreira 1.118.242 euros, 39; O Pino 1.031.565 euros, 56 obras; Touro, 995.438 euros, 79; Oroso, 909.829 €, con un histórico acumulado de 47 actuaciones.

En cuanto a Brión, recibe 903.866 €, y llevó a buen puerto 38 actuaciones; Tordoia 887.443 euros, 48; Val do Dubra, 878.502 €, 60 obras; A Baña, 854.380 euros, 55; Rois, 849.022 euros y 42 ejecuciones; Trazo, 806.047 euros, 44; Boqueixón, 792.421 €, 50; Padrón, 758.146 euros, 64 actuaciones; Vedra, 724.681 euros, 25; Frades, 702.266 euros, 26 intervenciones; y Dodro, que este año sumará 413.482 euros, ya lleva ejecutadas 38 obras desde el primer POS+.

Servicios básicos

El presidente provincial señaló que la aportación inicial del POS+2026 para los 25 municipios que incluyen en la comarca de Santiago (entre ellos les consta Santiso, Toques, Santiago de Compostela y Boimorto) supone una inyección de 25,3 millones de euros, con inversiones destinadas a mejorar infraestructuras básicas, renovar servicios municipales y atender necesidades sociales, además de garantizar el funcionamiento diario de los ayuntamientos y la calidad de vida de los vecinos.

Formoso recordó también la necesidad de mejorar la financiación municipal en Galicia, y apuntó que la Diputación invirtió el pasado año 138 millones de euros en los concellos de la provincia de A Coruña a través del Plan Único, frente a los 20 millones que la Xunta de Galicia destina a los 313 concellos gallegos mediante el Fondo de Cooperación Local.

Por ello, reclamó a la Administración autonómica que incremente este fondo hasta un mínimo de 200 millones de euros para reforzar la capacidad financiera de los municipios. «Estamos pasando un momento económico difícil para os concellos. O incremento do custe dos servizos é importante e creo que todos temos que facer un esforzo neste ámbito», aportaba.

Desde el departamento de Plans

A su vez, la diputada de Plans, Cristina García, destacó que el POS+ es una herramienta clave para municipios de distintos tamaños, ya que permite atender necesidades muy diversas. Y resaltó que, además de obras, «o Plan Único permite financiar gasto corrente nun momento no que os concellos estamos ao límite e sobre todo os máis pequenos. Porque é un plan moi importante para todos os concellos pero seguramente concellos como Frades ou Dodro sexa unha ferramenta proporcionalmente máis importante, que marque máis a diferencia».

Por su parte, el alcalde de Ordes agradeció la visita institucional, y subrayó la importancia de estas aportaciones para el desarrollo del municipio, «nun Concello como o noso, cabeceira de comarca». El alcalde solicitó, asimismo, que se activen los convenios para la senda de Poulo y las mejoras en vías principales, como la de O Recreo.