INFRAESTRUTURAS
A Xunta inicia o proceso de expropiación de terreos para ampliar o polígono de Carballo
Afecta a 134 predios valorados en case 2 millóns de euros
O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a resolución da Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial da Consellería de Economía e Industria pola que se aproba inicialmente e se somete a información pública o proxecto de expropiación forzosa dos terreos que se precisan ocupar para a ampliación do Parque Empresarial de Bértoa Fase II, no municipio de Carballo, e que incrementará a superficie total en 629.587 metros cadrados, un 51% mais da capacidade actual.
En conxunto, o proxecto de expropiación afecta a 134 predios que suman unha superficie de 473.478 m2, da que o 99,3% corresponden a terreos rurais e o 0,7% restante é solo urbanizado. O valor total estimado da adquisición do terreos ascende a 1.966.555 euros.
Un mes en exposición pública
Coa publicación no DOG, o proxecto de expropiación forzosa permanecerá en exposición pública durante o prazo dun mes para que aquelas persoas que poidan resultar interesadas formulen as observacións e reclamacións que estimen pertinentes, sobre todo, no que atinxe á titularidade dos predios, bens ou valoración dos seus respectivos dereitos.
O expediente poderá consultarse no Concello de Carballo, nas oficinas da Consellería de Economía e Industria e na súa páxina web (https://economia.xunta.gal) e, de xeito complementario, a Dirección Xeral de Estratexia Industrial e Solo Empresarial notificará individualmente a cada afectado as valoracións realizadas.
A ampliación deste polígono industrial enmárcase na estratexia do Executivo autonómico de crear un tecido empresarial forte e competitivo, dotándoo de máis solo empresarial e coa base nun modelo de desenvolvemento industrial ordenado, eficiente e respectuoso co medio ambiente, que atraia investimentos, favoreza a creación de emprego e garanta o equilibrio territorial.
Outros proxectos
Na comarca de Bergantiños, a Xunta está a tramitar a creación de máis dun millón de metros cadrados. Ademais dos 629.587 m2 da ampliación de Bértoa, hai que sumar a creación do parque empresarial de Coristanco con 173.153 m2, que na primeira fase afectará a máis de 60.000 metros cadrados -proxecto xa en tramitación-, e o parque empresarial de Cabana de Bergantiños, que se atopa en fase de tramitación ambiental e que conta cunha superficie de 267.216 m2.
No conxunto da provincia da Coruña, a Xunta está a tramitar tamén outras actuacións relevantes en materia de solo empresarial, como son a ampliación do Parque Empresarial da Sionlla (Santiago de Compostela) e a Fase C do Parque Empresarial de Morás (Arteixo).
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores
- El juicio por el nombramiento ilegal de la junta directiva del Compostela queda pendiente de Borja Iglesias
- Sellan un boleto de la Bonoloto galardonado con 193.000 euros en la papelería Boo de Milladoiro
- Galicia activa alertas por nieve, viento y lluvia: las precipitaciones pueden superar los 40 litros por metro cuadrado