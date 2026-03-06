Documental en femenino, deporte y mural en el Día da Muller en Ames

El acto central de la programación del 8Men el Concello de Ames llegará el propio domingo, 8 de marzo, en la Casa da Cultura de Bertamiráns con dos actividades. Por la mañana, de 11.00 a 12.30 horas, se proyectará el documental 8M A Voces, una pieza audiovisual promovida por el Concello de Ames, que nace con la voluntad de poner en el foco las voces de las vecinas del municipio en el marco del Día Internacional de la Mujer, recogiendo testimonios de vidas reales y diversas. Y por la tarde, monólogo de Pablo Piñeiro (18.30 horas en el mismo marco), además de pruebas deportivas.

Acto central

En cuanto a dicho acto central, que estará presentado por Fátima Pego, comenzará con la proyección de un vídeo en el que se dará lectura al manifiesto institucional con motivo del 8M. A continuación, Pego será la encargada de dirigir el acto, que contará con la intervención del mandatario local, Blas García, y con la proyección de dicho documental 8M A Voces.

Tras la proyección, que durará alrededor de 35 minutos, se abrirá un coloquio con las mujeres participantes en el documental para hablar de sus propias experiencias con exposiciones y lectura de versos por parte de representantes de este Ayuntamiento maiano.

Visibilización deportiva

Además, el domingo 8 de marzo, durante la celebración del VII Trail e Andaina Ribeiras do Tambre y III Campionato Xunta de Galicia de trail running preclassic también se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En este sentido, la edila de Deportes, Susana Señorís, dijo que este año esta prueba deportiva «coincide co día da muller, polo tanto darémoslle visibilidade tanto nos dorsais como nunha pancarta que vai estar colocada na liña de saída», reseñaba junto a la edila de Igualdade, Uxía García, y la psicóloga del CIM, Mónica Antelo.

Centros educativos

Además del monólogo de Piñeiro, titulado 'O positivo de fracasar no amor', habrá murales colaborativos de 7H Cooperativa Cultural y los centros educativos, además de visitas del personal del Centro de Información á Muller.