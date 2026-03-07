La Xunta mejora el vial AC-960 y lo dotará con senda para Boqueixón

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, se reunieron para abordar diversas necesidades en el municipio. Y entre ellas, Rueda confirmó que este año se ejecutarán actuaciones de mejora del firme en la carretera autonómica AC-960, que cruza el municipio, por más de un millón.

Esta intervención se suma a la construcción de una nueva senda peatonal de 1,3 kilómetros en la misma AC-960, entre Sergude y Rodiño, que se licitará este año con una inversión cercana a los 750.000 euros. Conectará con otro tramo de 1,8 kilómetros que la Xunta ya ejecutó en la AC-960, entre el polígono industrial y A Eirexe, y enlazará con otra senda que el Concello acaba de finalizar hacia la parroquia de Vigo. El proyecto se enmarca en el Plan de Sendas de Galicia, que ya permitió construir más de 300 km.

Entrada a Lestedo

Además, Alfonso Rueda trasladó al alcalde la disposición de la Xunta a firmar un convenio en el marco del Plan Hurbe para humanizar la entrada a Lestedo y mejorar la seguridad vial y la movilidad de los vecinos y de las aldeas del entorno. Y destacó que, tras el acuerdo con la Fegamp para aumentar un 50% las aportaciones al Servizo de Axuda no Fogar, Boqueixón se ahorrará 425.000 € y mantendrá la ratio de atención (que es del 98%).