La Diputación blinda el empleo municipal en la comarca: ya recibe el 53% de sus ayudas

La Diputación de A Coruña reserva 3,5 millones de euros para la contratación de más de 400 personas desempleadas a través del programa Plan de Emprego Local PEL-Concellos, orientado a fomentar la inserción laboral y a mejorar la prestación de servicios municipales. En total, los ayuntamientos del área recibirán 1.815.427 euros de los 3.439991 euros para el grueso de la provincia, lo que supone el 52,7 %, con importes que oscilan entre los 52.000 y los 22.000 euros. Y entre las entidades locales que no optan a estas ayudas para el presente año, destacan Teo y Carballo.

Ya en lo que atañe a las contrataciones de personal, se podrá destinar a tareas como la limpieza y mantenimiento de espacios públicos, la recogida de residuos, el abastecimiento de agua potable, la conservación de vías, la vigilancia de centros educativos u otros servicios básicos municipales.

En concreto, en el entorno compostelano se han consignado 52.000 euros para Ames; Arzúa contará con 34.000 €; A Baña, 31.000 €; Boqueixón, 29.927 €; Brión, con 40.000 €; Dodro, 31.000 €; Frades, 25.000 €; Melide, 43.000 €; Negreira, con 49.000 €; Ordes, 52.000 €; Oroso, 43.000 €; Padrón, 49.000 €; O Pino, 31.000 €; Rois, 34.000 €; Santa Comba, 52.000 €; Tordoia, 31.000 €; Touro, 31.000 €; Trazo, 28.000 €; Dubra, 31.000 €; y Vedra, 31.000 euros.

Ya en la comarca de Barbanza Boiro recibirá 52.000 €; Carnota, 34.000 €; Lousame, 31.000 €; Mazaricos, 30.999 €; Muros, 43.000 €; Noia, 52.000 €; Outes, 37.000 €; A Pobra do Caramiñal, 49.000 €; Porto do Son, 43.000 €; Ribeira, 52.000 € y Rianxo, otros 52.000 €. Ya en Costa da Morte, Cabana de Bergantiños contará con 31.000 €; Camariñas, 40.000 €; Cee, con 49.000 €; Corcubión, 31.000 €; Coristanco, 43.000 €; Dumbría, 31.000 €; Fisterra, 37.000 €; A Laracha, 52.000 €; Laxe, con 31.000 €; Malpica de Bergantiños, 40.000 €; Muxía, con 34.000 €; Ponteceso, 37.000 €; Vimianzo, otros 37.000 €; y Zas, con un importe final fijado en 31.000 €.

Mantenimiento

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó el doble impacto de esta iniciativa: «O PEL-Concellos non só crea oportunidades de emprego para persoas que o teñen máis difícil, senón que tamén axuda aos concellos a manter servizos públicos esenciais, especialmente no rural».

Formoso también aportaba que «este programa é unha ferramenta clave para que os concellos podan mellorar os seus servizos ofrecendo, ao mesmo tempo, unha oportunidade laboral a centos de persoas», dentro de los 90 municipios adheridos al plan.

Orientación rural

El programa tiene una clara orientación hacia el rural, ya que el 84,5% de los fondos (2,9 millones de euros) se destinan a municipios de menos de 20.000 habitantes, y el 96,7% benefician a concellos de menos de 40.000 vecinos. «Falamos de emprego, pero tamén de igualdade territorial», apuntan.