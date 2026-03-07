El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados

El Concello de Valga acaba de ganar un litigio a la empresa concesionaria de la autopista AP-9, Audasa al respecto de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al último cuatrimestre del año 2023, cuando ya había vencido la bonificación del 95% de la que hasta entonces se estaba beneficiando la empresa. Esta ventaja tributaria quedó suprimida el 18 de agosto de 2023, por lo que el Concello remitió a Audasa una liquidación en la que se reclamaba la cuota íntegra del 100% del impuesto correspondiente al período entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2023. Y ello suponía un ingreso de 59.284,40 euros para las arcas municipales.

El recurso presentado por la empresa se resolvió el día 2 de marzo en la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Pontevedra, que desestimó las pretensiones de Audasa y dio la razón al Concello en todas sus pretensiones.

Conocimiento fidedigno

La sentencia deja claro que Audasa “sabía perfectamente desde años atrás” que en 2023 solo se le aplicaría la bonificación hasta el 18 de agosto y no durante la totalidad del ejercicio al respecto de la AP-9, por lo que “cuando se devengó el impuesto la bonificación debía haberse reducido ya proporcionalmente, atendiendo a su período de vigencia y extinción”. Añade que “el Concello no aplicó retroactivamente” ninguna norma fiscal, sino que “se limitó a aplicar el régimen jurídico” que ya estaba establecido a comienzos del año 2023.

De este modo, el juzgado desestima el recurso de Audasa y confirma la liquidación realizada por el Concello y el cobro de los 59.284,40 euros a la empresa.

Fallo pionero

Una vez conocido el fallo judicial, el alcalde, José María Bello Maneiro, manifestó la “satisfacción” del gobierno local por esta victoria judicial que “abre camiño para os demais concellos” por los que discurren esos cuatro carriles. El mandatario destacó que Valga fue, en su día, el único concello de las dos provincias por las que pasa la AP-9 (Pontevedra y A Coruña) en presentar esta liquidación, y la resolución del Juzgado de Pontevedra “abre agora camiño para que os demais tamén poidan cobrar integramente o IBI” correspondiente al periodo en litigio. “Valga defendeu os intereses de todos os concellos afectados”, termina Bello Maneiro.