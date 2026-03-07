Divulgan en el IES do Milladoiro la guía para abordar problemas de conducta

La Xunta acaba de poner a disposición de los colegios e institutos la 'Guía para a abordaxe dos problemas de conduta no ámbito educativo', una nueva herramienta enfocada a fortalecer la convivencia escolar y erradicar las conductas negativas en este ámbito. Y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, eligió el Instituto do Milladoiro, en Ames, para su presentación.

Esta iniciativa se incluye en el marco de la Estratexia galega de convivencia escolar, y según la representante de la Consellería de Educación explicó que el objetivo de esta iniciativa es ofrecer un marco claro para trabajar de manera coordinada y efectiva en favor de un buen clima en las aulas, a través de unos principios fundamentales que orientan las actuaciones y sirven de base para la gestión de la convivencia.

Oportunidad de aprender

«Este enfoque propón aproveitar os conflitos que poidan xurdir nos centros escolares como oportunidades de aprendizaxe e mellora», señaló Fernández, que subrayó la importancia de la participación e implicación activa del alumnado, del profesorado y también de las familias para «crear normas e acordos compartidos».

Así pues, esta nueva guía de la Consellería de Educación aborda cómo gestionar los problemas de conducta a través de un enfoque multicausal donde se tengan en cuenta factores personales, sociales y contextuales. También incide en la importancia de aportar estrategias integrales