Divulgan en el IES do Milladoiro la guía para abordar problemas de conducta
La publicación de la Xunta ofrece herramientas en pro de un buen clima en el aula
Aborda sus múltiples causas y busca implicar a toda la comunidad educativa
La Xunta acaba de poner a disposición de los colegios e institutos la 'Guía para a abordaxe dos problemas de conduta no ámbito educativo', una nueva herramienta enfocada a fortalecer la convivencia escolar y erradicar las conductas negativas en este ámbito. Y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, eligió el Instituto do Milladoiro, en Ames, para su presentación.
Esta iniciativa se incluye en el marco de la Estratexia galega de convivencia escolar, y según la representante de la Consellería de Educación explicó que el objetivo de esta iniciativa es ofrecer un marco claro para trabajar de manera coordinada y efectiva en favor de un buen clima en las aulas, a través de unos principios fundamentales que orientan las actuaciones y sirven de base para la gestión de la convivencia.
Oportunidad de aprender
«Este enfoque propón aproveitar os conflitos que poidan xurdir nos centros escolares como oportunidades de aprendizaxe e mellora», señaló Fernández, que subrayó la importancia de la participación e implicación activa del alumnado, del profesorado y también de las familias para «crear normas e acordos compartidos».
Así pues, esta nueva guía de la Consellería de Educación aborda cómo gestionar los problemas de conducta a través de un enfoque multicausal donde se tengan en cuenta factores personales, sociales y contextuales. También incide en la importancia de aportar estrategias integrales
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
- El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores